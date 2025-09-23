Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.09.2025
06:59 23.09.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым!" - говорится в сообщении.Население призвали к бдительности
В Крыму объявили ракетную опасность

На территории Крыма объявили ракетную опасность

Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым!" - говорится в сообщении.
Население призвали к бдительности
На Крымском мосту временно перекрыли движение
06:51
 
Заголовок открываемого материала