В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.09.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым!" - говорится в сообщении.Население призвали к бдительности
