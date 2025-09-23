https://ria.ru/20250923/mchch-2043657355.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.09.2025

В Крыму объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 23.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым!" - говорится в сообщении.Население призвали к бдительности

