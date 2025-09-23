https://ria.ru/20250923/maz-2043776499.html

Как создавали самый длинный в мире грузовик

Как создавали самый длинный в мире грузовик - РИА Новости, 23.09.2025

Как создавали самый длинный в мире грузовик

В СССР разрабатывалось много уникальных машин. Одна из таких разработок — настоящий монстр автопрома МАЗ‑7907. За выдающиеся характеристики его еще называли... РИА Новости, 23.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043812468_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9648f4f54e1851d8252b6158b52edadc.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. В СССР разрабатывалось много уникальных машин. Одна из таких разработок — настоящий монстр автопрома МАЗ‑7907. За выдающиеся характеристики его еще называли "тягачом апокалипсиса". Об уникальном изобретении — в материале РИА Новости."Наш ответ Рейгану"В 1980-х советские конструкторы разработали проект межконтинентальной ракеты РТ-23 "Молодец". Оружие весом более ста тонн имело десять разделяющихся ядерных боеголовок. Каждая наводилась на цель индивидуально. Планировалось, что ракета должна была полететь на десять тысяч километров.Для ее первозки нужны были соответствующие "колеса". Создание платформы поручили минскому СКБ-1. Возглавлял разработку конструктор Борис Львович Шапошников, который с 1954-го отвечал на заводе за военные колесные тягачи и шасси для самоходных пусковых установок.Секретный проект назвали "Целина-2". Неофициальное прозвище — "наш ответ Рейгану". Дело в том, что параллельно американцы разрабатывали свой проект новой межконтинентальной ракеты LGM-118A.Мог ехать даже "крабом"В марте 1985 года из "мазовского" ангара выкатили автомонстра длиной под 30 метров и высотой 4,5 метра. Он передвигался на 24 колесах, которые все были ведущими."На этом тягаче был установлен специально спроектированный газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадок, который вырабатывает электроэнергию для 24 моторов — по одному на каждое колесо", — рассказывал "Комсомольской правде" Алексей Печенев, который в те годы возглавлял конструкторское бюро общих компоновок и принимал непосредственное участие в проекте "Целина-2".Гигант был способен вписываться в поворот радиусом всего 27 метров. При этом первые четыре пары поворачивались в одну сторону, а последние четыре — в другую. Он мог ездить даже "крабом" (боком).Передвигались по ночамТаких супермашин мир еще не знал. Вскоре на заводе построили и второй опытный экземпляр.Испытания начали прямо в Минске: первую тысячу километров "тягачи апокалипсиса" наматывали на Могилевском шоссе между кольцевой дорогой и поворотом на Гомель.Все делали в обстановке строжайшей секретности — по ночам.Дорогу для ночных "автомонстров" перекрывали ГАИ и военные. Даже местные жители не могли рассмотреть, что за гиганты колесят по дорогам.Тем не менее слухи об огромной машине поползли по республике. Поездки пришлось прекратить, испытания закончились в сентябре 1987-го.Военная комиссия оценила легкость управления, быстрый старт и разгон до 25 километров в час, морозостойкость и надежность машины. Казалось бы, это успех.Но генсек Михаил Горбачев в это же время вел с американцами переговоры о разоружении. Поэтому "монстры" оказались не у дел.Оба экземпляра долгое время стояли за высоким забором на заводском полигоне. Пока неожиданно одному из них в 1996 году не нашлось применение.Другое назначениеВ разгар отпускного сезона одна коммерческая фирма купила 88-тонный теплоход длиной 40 метров. Судно нужно было перевезти с реки Березины на озеро Нарочь, чтобы переоборудовать в плавучий ресторан.Тогда-то и вспомнили про МАЗ-7907. Обратились за помощью к руководству предприятия. Машину удалось реанимировать: запустили газовую турбину, проверили исправность приводов колес."Маршрут перевозки был выбран и тщательно обследован, особое внимание уделялось мостам и путепроводам", — рассказывал Вячеслав Климов, который в те годы занимался подготовкой процесса перевозки.Поездка длилась неделю, за это время гигант прошел почти 250 километров. К сожалению, по прибытии "автомонстра" поставили в воду под разгрузку, а зря: на обратном пути полетели все электромоторы. Домой возвращались уже на буксире.С тех пор тягачи больше не использовали. Постепенно одна супермашина стала "донором" для другой: с нее снимали необходимые запчасти.В итоге "наш ответ Рейгану" до сих пор хранится на предприятии.

2025

