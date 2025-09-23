Как создавали самый длинный в мире грузовик
CC BY-SA 3.0 / Homoatrox / Подробнее Выставка техники во время дня открытых дверей на МЗКТ 2019 (Минск, Беларусь)МАЗ-7907 на территории Минского завода колёсных тягачей
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. В СССР разрабатывалось много уникальных машин. Одна из таких разработок — настоящий монстр автопрома МАЗ‑7907. За выдающиеся характеристики его еще называли "тягачом апокалипсиса". Об уникальном изобретении — в материале РИА Новости.
"Наш ответ Рейгану"
В 1980-х советские конструкторы разработали проект межконтинентальной ракеты РТ-23 "Молодец". Оружие весом более ста тонн имело десять разделяющихся ядерных боеголовок. Каждая наводилась на цель индивидуально. Планировалось, что ракета должна была полететь на десять тысяч километров.
CC BY-SA 2.5 / Panther / Секции БЖРК 15П961 в железнодорожном музее на бывшем Варшавском вокзале в Санкт-ПетербургеСекции БЖРК 15П961 в железнодорожном музее на бывшем Варшавском вокзале в Санкт-Петербурге
Для ее первозки нужны были соответствующие "колеса". Создание платформы поручили минскому СКБ-1. Возглавлял разработку конструктор Борис Львович Шапошников, который с 1954-го отвечал на заводе за военные колесные тягачи и шасси для самоходных пусковых установок.
Секретный проект назвали "Целина-2". Неофициальное прозвище — "наш ответ Рейгану". Дело в том, что параллельно американцы разрабатывали свой проект новой межконтинентальной ракеты LGM-118A.
© Public domainLGM-118A "Пискипер"
Мог ехать даже "крабом"
В марте 1985 года из "мазовского" ангара выкатили автомонстра длиной под 30 метров и высотой 4,5 метра. Он передвигался на 24 колесах, которые все были ведущими.
"На этом тягаче был установлен специально спроектированный газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадок, который вырабатывает электроэнергию для 24 моторов — по одному на каждое колесо", — рассказывал "Комсомольской правде" Алексей Печенев, который в те годы возглавлял конструкторское бюро общих компоновок и принимал непосредственное участие в проекте "Целина-2".
Гигант был способен вписываться в поворот радиусом всего 27 метров. При этом первые четыре пары поворачивались в одну сторону, а последние четыре — в другую. Он мог ездить даже "крабом" (боком).
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкГлавный сборочный конвейер Белорусского автомобильного завода
Передвигались по ночам
Таких супермашин мир еще не знал. Вскоре на заводе построили и второй опытный экземпляр.
Испытания начали прямо в Минске: первую тысячу километров "тягачи апокалипсиса" наматывали на Могилевском шоссе между кольцевой дорогой и поворотом на Гомель.
Все делали в обстановке строжайшей секретности — по ночам.
Дорогу для ночных "автомонстров" перекрывали ГАИ и военные. Даже местные жители не могли рассмотреть, что за гиганты колесят по дорогам.
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСотрудник Государственной автомобильной инспекции в форме сотрудников ГАИ СССР
Тем не менее слухи об огромной машине поползли по республике. Поездки пришлось прекратить, испытания закончились в сентябре 1987-го.
Военная комиссия оценила легкость управления, быстрый старт и разгон до 25 километров в час, морозостойкость и надежность машины. Казалось бы, это успех.
Но генсек Михаил Горбачев в это же время вел с американцами переговоры о разоружении. Поэтому "монстры" оказались не у дел.
Оба экземпляра долгое время стояли за высоким забором на заводском полигоне. Пока неожиданно одному из них в 1996 году не нашлось применение.
Другое назначение
В разгар отпускного сезона одна коммерческая фирма купила 88-тонный теплоход длиной 40 метров. Судно нужно было перевезти с реки Березины на озеро Нарочь, чтобы переоборудовать в плавучий ресторан.
Тогда-то и вспомнили про МАЗ-7907. Обратились за помощью к руководству предприятия. Машину удалось реанимировать: запустили газовую турбину, проверили исправность приводов колес.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкВ экспериментальном цехе Минского автомобильного завода - головного предприятия производственного объединения "БелавтоМАЗ". Белорусская ССР
"Маршрут перевозки был выбран и тщательно обследован, особое внимание уделялось мостам и путепроводам", — рассказывал Вячеслав Климов, который в те годы занимался подготовкой процесса перевозки.
Поездка длилась неделю, за это время гигант прошел почти 250 километров. К сожалению, по прибытии "автомонстра" поставили в воду под разгрузку, а зря: на обратном пути полетели все электромоторы. Домой возвращались уже на буксире.
С тех пор тягачи больше не использовали. Постепенно одна супермашина стала "донором" для другой: с нее снимали необходимые запчасти.
В итоге "наш ответ Рейгану" до сих пор хранится на предприятии.
CC BY-SA 3.0 / Homoatrox / Вид сзади на единственный экземпляр, хранящийся на территории Минского завода колёсных тягачейМАЗ-7907 на территории Минского завода колёсных тягачей
