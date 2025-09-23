https://ria.ru/20250923/matkapital-2043692771.html
Голикова рассказала, сколько семей улучшили условия благодаря маткапиталу
2025-09-23T11:02:00+03:00
2025-09-23T11:02:00+03:00
2025-09-23T11:07:00+03:00
россия
дальний восток
татьяна голикова
хорошие новости
общество
жилье
материнский капитал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936200287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98deba8392752c25881ed1ce72eb437b.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Почти 10 миллионов российских семей улучшили свои жилищные условия благодаря продлению программы материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Уточняется, что Голикова провела заседание Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. "Продлена программа материнского капитала, благодаря которой почти 10 миллионов семей улучшили свои жилищные условия", - приводит слова вице-премьера ее аппарат. Голикова напомнила, что при рождении третьего и последующих детей предоставляется выплата 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, этой мерой поддержки воспользовались более 880 тысяч семей. Кроме того, в восьми регионах Дальнего Востока выплата увеличена до 1 миллиона рублей, ее получили почти 4 тысячи дальневосточных многодетных семей. Вице-премьер добавила, что кроме программы "Семейная ипотека" действуют программы "Молодая семья", "Сельская ипотека", "Дальневосточная или Арктическая ипотека".
россия
дальний восток
россия, дальний восток, татьяна голикова, общество, жилье, материнский капитал
Россия, Дальний Восток, Татьяна Голикова, Хорошие новости, Общество, Жилье, Материнский капитал
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Почти 10 миллионов российских семей улучшили свои жилищные условия благодаря продлению программы материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Уточняется, что Голикова провела заседание Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Продлена программа материнского капитала, благодаря которой почти 10 миллионов семей улучшили свои жилищные условия", - приводит слова вице-премьера ее аппарат.
Голикова напомнила, что при рождении третьего и последующих детей предоставляется выплата 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, этой мерой поддержки воспользовались более 880 тысяч семей.
Кроме того, в восьми регионах Дальнего Востока выплата увеличена до 1 миллиона рублей, ее получили почти 4 тысячи дальневосточных многодетных семей.
Вице-премьер добавила, что кроме программы "Семейная ипотека" действуют программы "Молодая семья", "Сельская ипотека", "Дальневосточная или Арктическая ипотека".