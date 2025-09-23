https://ria.ru/20250923/matkapital-2043692771.html

Голикова рассказала, сколько семей улучшили условия благодаря маткапиталу

Голикова рассказала, сколько семей улучшили условия благодаря маткапиталу - РИА Новости, 23.09.2025

Голикова рассказала, сколько семей улучшили условия благодаря маткапиталу

Почти 10 миллионов российских семей улучшили свои жилищные условия благодаря продлению программы материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T11:02:00+03:00

2025-09-23T11:02:00+03:00

2025-09-23T11:07:00+03:00

россия

дальний восток

татьяна голикова

хорошие новости

общество

жилье

материнский капитал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936200287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98deba8392752c25881ed1ce72eb437b.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Почти 10 миллионов российских семей улучшили свои жилищные условия благодаря продлению программы материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Уточняется, что Голикова провела заседание Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. "Продлена программа материнского капитала, благодаря которой почти 10 миллионов семей улучшили свои жилищные условия", - приводит слова вице-премьера ее аппарат. Голикова напомнила, что при рождении третьего и последующих детей предоставляется выплата 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, этой мерой поддержки воспользовались более 880 тысяч семей. Кроме того, в восьми регионах Дальнего Востока выплата увеличена до 1 миллиона рублей, ее получили почти 4 тысячи дальневосточных многодетных семей. Вице-премьер добавила, что кроме программы "Семейная ипотека" действуют программы "Молодая семья", "Сельская ипотека", "Дальневосточная или Арктическая ипотека".

https://ria.ru/20250620/matkapital-1733022511.html

https://ria.ru/20241218/matkapital-1989950092.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дальний восток, татьяна голикова, общество, жилье, материнский капитал