Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала, сколько семей улучшили условия благодаря маткапиталу - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:02 23.09.2025 (обновлено: 11:07 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/matkapital-2043692771.html
Голикова рассказала, сколько семей улучшили условия благодаря маткапиталу
Голикова рассказала, сколько семей улучшили условия благодаря маткапиталу - РИА Новости, 23.09.2025
Голикова рассказала, сколько семей улучшили условия благодаря маткапиталу
Почти 10 миллионов российских семей улучшили свои жилищные условия благодаря продлению программы материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:02:00+03:00
2025-09-23T11:07:00+03:00
россия
дальний восток
татьяна голикова
хорошие новости
общество
жилье
материнский капитал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936200287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98deba8392752c25881ed1ce72eb437b.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Почти 10 миллионов российских семей улучшили свои жилищные условия благодаря продлению программы материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Уточняется, что Голикова провела заседание Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. "Продлена программа материнского капитала, благодаря которой почти 10 миллионов семей улучшили свои жилищные условия", - приводит слова вице-премьера ее аппарат. Голикова напомнила, что при рождении третьего и последующих детей предоставляется выплата 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, этой мерой поддержки воспользовались более 880 тысяч семей. Кроме того, в восьми регионах Дальнего Востока выплата увеличена до 1 миллиона рублей, ее получили почти 4 тысячи дальневосточных многодетных семей. Вице-премьер добавила, что кроме программы "Семейная ипотека" действуют программы "Молодая семья", "Сельская ипотека", "Дальневосточная или Арктическая ипотека".
https://ria.ru/20250620/matkapital-1733022511.html
https://ria.ru/20241218/matkapital-1989950092.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936200287_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_725d827dfdc7b3d788f8233399e64207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, татьяна голикова, общество, жилье, материнский капитал
Россия, Дальний Восток, Татьяна Голикова, Хорошие новости, Общество, Жилье, Материнский капитал
Голикова рассказала, сколько семей улучшили условия благодаря маткапиталу

Голикова: почти 10 млн семей улучшили жилищные условия благодаря маткапиталу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Девушка открывает дверь квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Почти 10 миллионов российских семей улучшили свои жилищные условия благодаря продлению программы материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Уточняется, что Голикова провела заседание Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Материнский капитал - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Как получить материнский капитал в 2025 году: инструкция и советы
20 июня, 18:40
"Продлена программа материнского капитала, благодаря которой почти 10 миллионов семей улучшили свои жилищные условия", - приводит слова вице-премьера ее аппарат.
Голикова напомнила, что при рождении третьего и последующих детей предоставляется выплата 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, этой мерой поддержки воспользовались более 880 тысяч семей.
Кроме того, в восьми регионах Дальнего Востока выплата увеличена до 1 миллиона рублей, ее получили почти 4 тысячи дальневосточных многодетных семей.
Вице-премьер добавила, что кроме программы "Семейная ипотека" действуют программы "Молодая семья", "Сельская ипотека", "Дальневосточная или Арктическая ипотека".
Женщина с новорожденным - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Мишустин заявил об эффективности программы материнского капитала
18 декабря 2024, 16:35
 
Хорошие новостиРоссияДальний ВостокТатьяна ГоликоваОбществоЖильеМатеринский капитал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала