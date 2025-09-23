https://ria.ru/20250923/mask-2043762807.html

Отца Илона Маска обвинили в сексуальном насилии над детьми

Отца Илона Маска обвинили в сексуальном насилии над детьми - РИА Новости, 23.09.2025

Отца Илона Маска обвинили в сексуальном насилии над детьми

Эррола Маска, отца американского предпринимателя Илона Маска, обвинили в сексуальном насилии над детьми, сам мужчина отрицает обвинения, пишет газета New York... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Эррола Маска, отца американского предпринимателя Илона Маска, обвинили в сексуальном насилии над детьми, сам мужчина отрицает обвинения, пишет газета New York Times. "Расследование New York Times показало, что одним из важных факторов разрыва Илона Маска с отцом стали обвинения Эррола Маска в сексуальном насилии над детьми", - говорится в публикации. Как отмечает издание со ссылкой на полицейские и судебные протоколы, обвинения против отца Маска касаются пятерых его детей и приемных детей, в насилии над которыми он обвинялся в Южной Африке и Калифорнии. По данным издания, родственники обращались к Илону Маску за помощью. Согласно информации газеты, самое раннее обвинение было выдвинуто в 1993 году, когда падчерица Эррола Маска рассказала родственникам, что он трогал её. Позже она заявила, что, когда ей было за 20 у них родился ребенок. Как отмечает издание, было начато три отдельных полицейских расследования. Два из расследований были завершены, а что произошло с третьим - неясно. Эррол Маск заявил газете, что "сообщения являются ложными и в высшей степени абсурдными". Он отметил, что обвинения были сфабрикованы членами семьи, которые "заставляли детей говорить неправду" и что они пытались получить деньги от Илона Маска.

