Ростовский отель Marton работает штатно на фоне иска к судье ВС Момотову

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Отель Marton в Ростове-на-Дону, совладельцем которого, предположительно, является судья Верховного суда РФ Виктор Момотов, ставший ответчиком по иску Генпрокуратуры, работает в штатном режиме, выяснила корреспондент РИА Новости. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко. Как сообщил РИА Новости менеджер отелей, в Ростове-на-Дону расположены 10 гостиниц сети Marton. Корреспондент РИА Новости посетил один из них, расположенный на проспекте Стачки в Западном жилом массиве. В это время перед отелем были припаркованы несколько автомобилей, а в кофейне внутри здания находились люди. "Мы работаем как обычно", - сказала администратор отеля. На вопрос о том, слышала ли она что-либо об иске Генпрокуратуры к Момотову, собеседница ответила отрицательно, добавив, что владельцем отеля, насколько ей известно, является Марченко. "Раньше он тут бывал, сейчас редко появляется", - добавила она.
