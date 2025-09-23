Рейтинг@Mail.ru
Ростовский отель Marton работает штатно на фоне иска к судье ВС Момотову - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/marton-2043792279.html
Ростовский отель Marton работает штатно на фоне иска к судье ВС Момотову
Ростовский отель Marton работает штатно на фоне иска к судье ВС Момотову - РИА Новости, 23.09.2025
Ростовский отель Marton работает штатно на фоне иска к судье ВС Момотову
Отель Marton в Ростове-на-Дону, совладельцем которого, предположительно, является судья Верховного суда РФ Виктор Момотов, ставший ответчиком по иску... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:55:00+03:00
2025-09-23T16:55:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_0:0:3534:1988_1920x0_80_0_0_3c7b37271febe5e88f165a1dfa271105.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Отель Marton в Ростове-на-Дону, совладельцем которого, предположительно, является судья Верховного суда РФ Виктор Момотов, ставший ответчиком по иску Генпрокуратуры, работает в штатном режиме, выяснила корреспондент РИА Новости. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко. Как сообщил РИА Новости менеджер отелей, в Ростове-на-Дону расположены 10 гостиниц сети Marton. Корреспондент РИА Новости посетил один из них, расположенный на проспекте Стачки в Западном жилом массиве. В это время перед отелем были припаркованы несколько автомобилей, а в кофейне внутри здания находились люди. "Мы работаем как обычно", - сказала администратор отеля. На вопрос о том, слышала ли она что-либо об иске Генпрокуратуры к Момотову, собеседница ответила отрицательно, добавив, что владельцем отеля, насколько ей известно, является Марченко. "Раньше он тут бывал, сейчас редко появляется", - добавила она.
https://ria.ru/20250923/momotov-2043733092.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_3cb544446b09bc33bc96a3d4f95d0c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, виктор момотов, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф
Происшествия, Ростов-на-Дону, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ, Верховный суд РФ
Ростовский отель Marton работает штатно на фоне иска к судье ВС Момотову

Один из отелей ростовской сети Marton работает штатно на фоне иска к Момотову

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Отель Marton в Ростове-на-Дону, совладельцем которого, предположительно, является судья Верховного суда РФ Виктор Момотов, ставший ответчиком по иску Генпрокуратуры, работает в штатном режиме, выяснила корреспондент РИА Новости.
Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Как сообщил РИА Новости менеджер отелей, в Ростове-на-Дону расположены 10 гостиниц сети Marton. Корреспондент РИА Новости посетил один из них, расположенный на проспекте Стачки в Западном жилом массиве. В это время перед отелем были припаркованы несколько автомобилей, а в кофейне внутри здания находились люди.
"Мы работаем как обычно", - сказала администратор отеля.
На вопрос о том, слышала ли она что-либо об иске Генпрокуратуры к Момотову, собеседница ответила отрицательно, добавив, что владельцем отеля, насколько ей известно, является Марченко. "Раньше он тут бывал, сейчас редко появляется", - добавила она.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Источник: Момотов оформлял имущество на мать, сменив ей фамилию
13:16
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуВиктор МомотовГенеральная прокуратура РФВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала