https://ria.ru/20250923/marton-2043792279.html

Ростовский отель Marton работает штатно на фоне иска к судье ВС Момотову

Ростовский отель Marton работает штатно на фоне иска к судье ВС Момотову - РИА Новости, 23.09.2025

Ростовский отель Marton работает штатно на фоне иска к судье ВС Момотову

Отель Marton в Ростове-на-Дону, совладельцем которого, предположительно, является судья Верховного суда РФ Виктор Момотов, ставший ответчиком по иску... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T16:55:00+03:00

2025-09-23T16:55:00+03:00

2025-09-23T16:55:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

виктор момотов

генеральная прокуратура рф

верховный суд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_0:0:3534:1988_1920x0_80_0_0_3c7b37271febe5e88f165a1dfa271105.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Отель Marton в Ростове-на-Дону, совладельцем которого, предположительно, является судья Верховного суда РФ Виктор Момотов, ставший ответчиком по иску Генпрокуратуры, работает в штатном режиме, выяснила корреспондент РИА Новости. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко. Как сообщил РИА Новости менеджер отелей, в Ростове-на-Дону расположены 10 гостиниц сети Marton. Корреспондент РИА Новости посетил один из них, расположенный на проспекте Стачки в Западном жилом массиве. В это время перед отелем были припаркованы несколько автомобилей, а в кофейне внутри здания находились люди. "Мы работаем как обычно", - сказала администратор отеля. На вопрос о том, слышала ли она что-либо об иске Генпрокуратуры к Момотову, собеседница ответила отрицательно, добавив, что владельцем отеля, насколько ей известно, является Марченко. "Раньше он тут бывал, сейчас редко появляется", - добавила она.

https://ria.ru/20250923/momotov-2043733092.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, виктор момотов, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф