https://ria.ru/20250923/mansur-2043861579.html
Представитель Палестины назвал прекращение геноцида в Газе приоритетом
Представитель Палестины назвал прекращение геноцида в Газе приоритетом - РИА Новости, 23.09.2025
Представитель Палестины назвал прекращение геноцида в Газе приоритетом
Прекращение геноцида в секторе Газа является приоритетом, который нельзя откладывать, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T22:29:00+03:00
2025-09-23T22:29:00+03:00
2025-09-23T22:29:00+03:00
в мире
палестина
ближний восток
рияд мансур
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905465086_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_5fb199426cb90b3902feee578f271f82.jpg
КАИР, 23 сен - РИА Новости. Прекращение геноцида в секторе Газа является приоритетом, который нельзя откладывать, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. "Прекращение геноцида в секторе Газа является важнейшим приоритетом, который нельзя откладывать", - сказал Мансур в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинскую проблему.
https://ria.ru/20250318/oon-2005803232.html
палестина
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905465086_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_d4fc9b90fd82f3d87ef9faa9c03d299b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, ближний восток, рияд мансур, оон
В мире, Палестина, Ближний Восток, Рияд Мансур, ООН
Представитель Палестины назвал прекращение геноцида в Газе приоритетом
Постпред Палестины при ООН Мансур назвал прекращение геноцида в Газе приоритетом