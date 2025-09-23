Рейтинг@Mail.ru
Представитель Палестины назвал прекращение геноцида в Газе приоритетом - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/mansur-2043861579.html
Представитель Палестины назвал прекращение геноцида в Газе приоритетом
Представитель Палестины назвал прекращение геноцида в Газе приоритетом - РИА Новости, 23.09.2025
Представитель Палестины назвал прекращение геноцида в Газе приоритетом
Прекращение геноцида в секторе Газа является приоритетом, который нельзя откладывать, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T22:29:00+03:00
2025-09-23T22:29:00+03:00
в мире
палестина
ближний восток
рияд мансур
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905465086_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_5fb199426cb90b3902feee578f271f82.jpg
КАИР, 23 сен - РИА Новости. Прекращение геноцида в секторе Газа является приоритетом, который нельзя откладывать, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. "Прекращение геноцида в секторе Газа является важнейшим приоритетом, который нельзя откладывать", - сказал Мансур в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинскую проблему.
https://ria.ru/20250318/oon-2005803232.html
палестина
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905465086_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_d4fc9b90fd82f3d87ef9faa9c03d299b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, ближний восток, рияд мансур, оон
В мире, Палестина, Ближний Восток, Рияд Мансур, ООН
Представитель Палестины назвал прекращение геноцида в Газе приоритетом

Постпред Палестины при ООН Мансур назвал прекращение геноцида в Газе приоритетом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРияд Мансур
Рияд Мансур - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Рияд Мансур. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 23 сен - РИА Новости. Прекращение геноцида в секторе Газа является приоритетом, который нельзя откладывать, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.
"Прекращение геноцида в секторе Газа является важнейшим приоритетом, который нельзя откладывать", - сказал Мансур в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинскую проблему.
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В ООН назвали действия Израиля в Газе геноцидом
18 марта, 18:21
 
В миреПалестинаБлижний ВостокРияд МансурООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала