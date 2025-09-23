https://ria.ru/20250923/mansur-2043861579.html

Представитель Палестины назвал прекращение геноцида в Газе приоритетом

Прекращение геноцида в секторе Газа является приоритетом, который нельзя откладывать, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

КАИР, 23 сен - РИА Новости. Прекращение геноцида в секторе Газа является приоритетом, который нельзя откладывать, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. "Прекращение геноцида в секторе Газа является важнейшим приоритетом, который нельзя откладывать", - сказал Мансур в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинскую проблему.

