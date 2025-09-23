Рейтинг@Mail.ru
22:49 23.09.2025
Макрон заявил, что уничтожение ХАМАС не приведет к стабильности в Газе
ООН, 23 сен - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что уничтожение палестинского движения ХАМАС не приведет к стабилизации в Газе, и высказался за полноценный процесс постконфликтного урегулирования. "Поэтому простая ликвидация ХАМАС не сработает. Это не тот путь, которым нужно идти. Нам нужен полноценный процесс, и мы очень усердно работаем над "днём после", - сказал Макрон журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Французский лидер подтвердил свою приверженность последовательности действий, включающей прекращение огня и доставку гуманитарной помощи, чтобы стабилизировать ситуацию.
Небензя призвал решать кризис в Газе путем дипломатии
Вчера, 22:17
