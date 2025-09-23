https://ria.ru/20250923/makron-2043864047.html
Макрон заявил, что уничтожение ХАМАС не приведет к стабильности в Газе
Макрон заявил, что уничтожение ХАМАС не приведет к стабильности в Газе - РИА Новости, 24.09.2025
Макрон заявил, что уничтожение ХАМАС не приведет к стабильности в Газе
2025-09-23T22:49:00+03:00
2025-09-23T22:49:00+03:00
2025-09-24T11:40:00+03:00
ООН, 23 сен - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что уничтожение палестинского движения ХАМАС не приведет к стабилизации в Газе, и высказался за полноценный процесс постконфликтного урегулирования. "Поэтому простая ликвидация ХАМАС не сработает. Это не тот путь, которым нужно идти. Нам нужен полноценный процесс, и мы очень усердно работаем над "днём после", - сказал Макрон журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Французский лидер подтвердил свою приверженность последовательности действий, включающей прекращение огня и доставку гуманитарной помощи, чтобы стабилизировать ситуацию.
Макрон заявил, что уничтожение ХАМАС не приведет к стабильности в Газе
