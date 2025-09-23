Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады раскрыл, что означает инцидент с Макроном в Нью-Йорке
16:10 23.09.2025
Депутат Рады раскрыл, что означает инцидент с Макроном в Нью-Йорке
Депутат Рады раскрыл, что означает инцидент с Макроном в Нью-Йорке
в мире
нью-йорк (город)
эммануэль макрон
франция
дональд трамп
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал инцидент с автомобилем президента Франции Эммануэля Макрона, который не пропустила полиция в Нью-Йорке, показательными. Об этом он написал в Telegram-канале."Но дело не в ошибках и не в шутках. Безопасность и маршруты первых лиц планируются заранее, до мельчайших деталей. Поэтому вероятность таких "ошибок" крайне мала. Сам факт говорит больше слов. Тонкий намек на толстые обстоятельства", — говорится в публикации. Во вторник стало известно, что Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, оказался заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа. Чтобы разрешить ситуацию, французский президент позвонил своему американскому коллеге.
в мире, нью-йорк (город), эммануэль макрон, франция, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), Эммануэль Макрон, Франция, Дональд Трамп
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал инцидент с автомобилем президента Франции Эммануэля Макрона, который не пропустила полиция в Нью-Йорке, показательными. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Но дело не в ошибках и не в шутках. Безопасность и маршруты первых лиц планируются заранее, до мельчайших деталей. Поэтому вероятность таких "ошибок" крайне мала. Сам факт говорит больше слов. Тонкий намек на толстые обстоятельства", — говорится в публикации.
Во вторник стало известно, что Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, оказался заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа.

Чтобы разрешить ситуацию, французский президент позвонил своему американскому коллеге.
В миреНью-Йорк (город)Эммануэль МакронФранцияДональд Трамп
 
 
