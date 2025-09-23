https://ria.ru/20250923/makron-2043779445.html

Депутат Рады раскрыл, что означает инцидент с Макроном в Нью-Йорке

Депутат Рады раскрыл, что означает инцидент с Макроном в Нью-Йорке - РИА Новости, 23.09.2025

Депутат Рады раскрыл, что означает инцидент с Макроном в Нью-Йорке

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал инцидент с автомобилем президента Франции Эммануэля Макрона, который не пропустила полиция в Нью-Йорке,... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал инцидент с автомобилем президента Франции Эммануэля Макрона, который не пропустила полиция в Нью-Йорке, показательными. Об этом он написал в Telegram-канале."Но дело не в ошибках и не в шутках. Безопасность и маршруты первых лиц планируются заранее, до мельчайших деталей. Поэтому вероятность таких "ошибок" крайне мала. Сам факт говорит больше слов. Тонкий намек на толстые обстоятельства", — говорится в публикации. Во вторник стало известно, что Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, оказался заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа. Чтобы разрешить ситуацию, французский президент позвонил своему американскому коллеге.

