Во Франции раскрыли, как Трамп унизил Макрона
Во Франции раскрыли, как Трамп унизил Макрона - РИА Новости, 23.09.2025
Во Франции раскрыли, как Трамп унизил Макрона
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал унижением инцидент с автомобилем президента Франции Эммануэля Макрона, который не пропустила полиция...
2025-09-23T13:43:00+03:00
2025-09-23T13:43:00+03:00
2025-09-23T13:43:00+03:00
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал унижением инцидент с автомобилем президента Франции Эммануэля Макрона, который не пропустила полиция в Нью-Йорке. Своим мнением он поделился в соцсети X."То, что ему нравится, когда его унижают, это его проблема. То, что он унижает Францию, непростительно", — говорится в публикации. Во вторник стало известно, что Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, оказался заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа. Чтобы разрешить ситуацию, французский президент позвонил своему американскому коллеге.
Во Франции раскрыли, как Трамп унизил Макрона
