Во Франции раскрыли, как Трамп унизил Макрона - РИА Новости, 23.09.2025
13:43 23.09.2025
Во Франции раскрыли, как Трамп унизил Макрона
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал унижением инцидент с автомобилем президента Франции Эммануэля Макрона, который не пропустила полиция... РИА Новости, 23.09.2025
в мире
эммануэль макрон
дональд трамп
франция
нью-йорк (город)
оон
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал унижением инцидент с автомобилем президента Франции Эммануэля Макрона, который не пропустила полиция в Нью-Йорке. Своим мнением он поделился в соцсети X."То, что ему нравится, когда его унижают, это его проблема. То, что он унижает Францию, непростительно", — говорится в публикации. Во вторник стало известно, что Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, оказался заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа. Чтобы разрешить ситуацию, французский президент позвонил своему американскому коллеге.
франция
нью-йорк (город)
в мире, эммануэль макрон, дональд трамп, франция, нью-йорк (город), оон
В мире, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Франция, Нью-Йорк (город), ООН
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал унижением инцидент с автомобилем президента Франции Эммануэля Макрона, который не пропустила полиция в Нью-Йорке. Своим мнением он поделился в соцсети X.

"То, что ему нравится, когда его унижают, это его проблема. То, что он унижает Францию, непростительно", — говорится в публикации.
Во вторник стало известно, что Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, оказался заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа.

Чтобы разрешить ситуацию, французский президент позвонил своему американскому коллеге.
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский на ассамблее ООН
