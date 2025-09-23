https://ria.ru/20250923/makron-2043713082.html
Макрон попал в неудобную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа
Макрон попал в неудобную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа - РИА Новости, 23.09.2025
Макрон попал в неудобную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа
В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BMFTV. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BMFTV."Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, <…> был заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа", — говорится в публикации.Чтобы разрешить ситуацию, французский президент позвонил своему американскому коллеге."Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыто", — приводит издание слова Макрона.По данным BMFTV, спустя несколько минут улицу освободили, но только для пешеходов, что вынудило Макрона продолжить разговор с Трампом прямо посреди улицы.
