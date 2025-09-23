Рейтинг@Mail.ru
Макрон попал в неудобную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа
12:24 23.09.2025 (обновлено: 14:51 23.09.2025)
Макрон попал в неудобную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа
в мире
нью-йорк (город)
эммануэль макрон
дональд трамп
оон
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BMFTV."Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, &lt;…&gt; был заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа", — говорится в публикации.Чтобы разрешить ситуацию, французский президент позвонил своему американскому коллеге."Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыто", — приводит издание слова Макрона.По данным BMFTV, спустя несколько минут улицу освободили, но только для пешеходов, что вынудило Макрона продолжить разговор с Трампом прямо посреди улицы.
нью-йорк (город)
в мире, нью-йорк (город), эммануэль макрон, дональд трамп, оон
В мире, Нью-Йорк (город), Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, ООН
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BMFTV.
"Макрон, покидавший штаб-квартиру ООН, <…> был заблокирован на улице президентским кортежем Дональда Трампа", — говорится в публикации.
Чтобы разрешить ситуацию, французский президент позвонил своему американскому коллеге.
"Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыто", — приводит издание слова Макрона.
По данным BMFTV, спустя несколько минут улицу освободили, но только для пешеходов, что вынудило Макрона продолжить разговор с Трампом прямо посреди улицы.
В миреНью-Йорк (город)Эммануэль МакронДональд ТрампООН
 
 
