В Макеевке в ДНР установили две водонапорные башни
17:01 23.09.2025
В Макеевке в ДНР установили две водонапорные башни
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Две водонапорные башни были установлены в Макеевке в ДНР, еще одна монтируется на фоне дефицита воды в республике, сообщил генеральный директор ГУП ДНР "Вода Донбасса" Андрей Григорьев. Ранее в июне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Макеевке из-за дефицита воды планируется установить водонапорные башни. "Уже установлены две водонапорные башни, третья монтируется. В (поселок - ред.) Красный Октябрь вода не доходила с 2022 года. После установки водонапорной башни здесь установлен график как и везде", - цитирует слова Григорьева правительство республики в Telegram-канале. По его словам, также сократилось количество порывов. Кроме того, проводится подготовка к зимнему периоду, готовность ДНР к осенне-зимнему периоду составляет 80%. Этим летом Чертков сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обмелел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.
Водопроводный кран
Водопроводный кран. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Две водонапорные башни были установлены в Макеевке в ДНР, еще одна монтируется на фоне дефицита воды в республике, сообщил генеральный директор ГУП ДНР "Вода Донбасса" Андрей Григорьев.
Ранее в июне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Макеевке из-за дефицита воды планируется установить водонапорные башни.
"Уже установлены две водонапорные башни, третья монтируется. В (поселок - ред.) Красный Октябрь вода не доходила с 2022 года. После установки водонапорной башни здесь установлен график как и везде", - цитирует слова Григорьева правительство республики в Telegram-канале.
По его словам, также сократилось количество порывов. Кроме того, проводится подготовка к зимнему периоду, готовность ДНР к осенне-зимнему периоду составляет 80%.
Этим летом Чертков сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обмелел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.
