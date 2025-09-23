Рейтинг@Mail.ru
Российские войска взяли крупную группировку ВСУ в Купянске в полукольцо
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 23.09.2025 (обновлено: 16:08 23.09.2025)
Российские войска взяли крупную группировку ВСУ в Купянске в полукольцо
Российские войска взяли крупную группировку ВСУ в Купянске в полукольцо
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вооруженные силы взяли крупную группировку ВСУ в Купянске в полукольцо, сообщило Минобороны."Российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв ее в полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны. Среди них — националисты из отряда "Фрайкор", террористы так называемого "Российского добровольческого корпуса*" и военнослужащие спецназа ГУР", — говорится в релизе.По данным Минобороны:Ведомство уточнило, что ВСУ превратили населенный пункт в мощный укрепленный район, установили огневой контроль над подступами к городу, включая основные дороги и переправы через реку Оскол.В министерстве добавили, что взятие Купянска:Это, в свою очередь, ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском — ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе.* Признан в России террористической организацией.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вооруженные силы взяли крупную группировку ВСУ в Купянске в полукольцо, сообщило Минобороны.
"Российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв ее в полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны. Среди них — националисты из отряда "Фрайкор", террористы так называемого "Российского добровольческого корпуса*" и военнослужащие спецназа ГУР", — говорится в релизе.
Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Через него проходят пути снабжения украинской группировки на восточном берегу реки Оскол.

По данным Минобороны:
  • всего бойцы заблокировали до 700 украинских военных, из них 250 уже уничтожили;
  • российская армия взяла под контроль 5667 из 8667 зданий в городе;
  • успеху в том числе способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации;
  • только за последний месяц ВСУ потеряли более 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, 137 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ведомство уточнило, что ВСУ превратили населенный пункт в мощный укрепленный район, установили огневой контроль над подступами к городу, включая основные дороги и переправы через реку Оскол.
В министерстве добавили, что взятие Купянска:
  • позволит ВС России развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе в направлении Изюма и Чугуева;
  • откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу войскам группировки "Север" с севера;
  • продолжить движение в направлении Славянско-Краматорской агломерации — по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР.
Это, в свою очередь, ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском — ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе.
* Признан в России террористической организацией.
Специальная военная операция на Украине
 
 
