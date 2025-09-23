https://ria.ru/20250923/kupyansk-2043768954.html

Российские войска взяли крупную группировку ВСУ в Купянске в полукольцо

2025-09-23T15:28:00+03:00

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вооруженные силы взяли крупную группировку ВСУ в Купянске в полукольцо, сообщило Минобороны."Российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв ее в полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны. Среди них — националисты из отряда "Фрайкор", террористы так называемого "Российского добровольческого корпуса*" и военнослужащие спецназа ГУР", — говорится в релизе.По данным Минобороны:Ведомство уточнило, что ВСУ превратили населенный пункт в мощный укрепленный район, установили огневой контроль над подступами к городу, включая основные дороги и переправы через реку Оскол.В министерстве добавили, что взятие Купянска:Это, в свою очередь, ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском — ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе.* Признан в России террористической организацией.

