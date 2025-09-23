https://ria.ru/20250923/kupyansk-2043768954.html
Российские войска взяли крупную группировку ВСУ в Купянске в полукольцо
2025-09-23T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
изюм (город)
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вооруженные силы взяли крупную группировку ВСУ в Купянске в полукольцо, сообщило Минобороны."Российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв ее в полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны. Среди них — националисты из отряда "Фрайкор", террористы так называемого "Российского добровольческого корпуса*" и военнослужащие спецназа ГУР", — говорится в релизе.По данным Минобороны:Ведомство уточнило, что ВСУ превратили населенный пункт в мощный укрепленный район, установили огневой контроль над подступами к городу, включая основные дороги и переправы через реку Оскол.В министерстве добавили, что взятие Купянска:Это, в свою очередь, ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском — ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе.* Признан в России террористической организацией.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Вооруженные силы взяли крупную группировку ВСУ в Купянске в полукольцо, сообщило Минобороны
.
"Российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв ее в полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны. Среди них — националисты из отряда "Фрайкор", террористы так называемого "Российского добровольческого корпуса*" и военнослужащие спецназа ГУР", — говорится в релизе.
Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Через него проходят пути снабжения украинской группировки на восточном берегу реки Оскол.
- всего бойцы заблокировали до 700 украинских военных, из них 250 уже уничтожили;
- российская армия взяла под контроль 5667 из 8667 зданий в городе;
- успеху в том числе способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации;
- только за последний месяц ВСУ потеряли более 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, 137 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ведомство уточнило, что ВСУ превратили населенный пункт в мощный укрепленный район, установили огневой контроль над подступами к городу, включая основные дороги и переправы через реку Оскол.
В министерстве добавили, что взятие Купянска:
- позволит ВС России развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе в направлении Изюма и Чугуева;
- откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу войскам группировки "Север" с севера;
- продолжить движение в направлении Славянско-Краматорской агломерации — по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР.
Это, в свою очередь, ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском — ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе.
* Признан в России террористической организацией.