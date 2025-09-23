https://ria.ru/20250923/kupyansk-2043766946.html

Минобороны рассказало о значении контроля над Купянском

Контроль над Купянском позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Контроль над Купянском позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера, сообщили в Минобороны РФ. "Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев", - говорится в сообщении. "Кроме того, после взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера", - добавили в МО РФ.

