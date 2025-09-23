Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о значении контроля над Купянском - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 23.09.2025 (обновлено: 15:31 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/kupyansk-2043766946.html
Минобороны рассказало о значении контроля над Купянском
Минобороны рассказало о значении контроля над Купянском - РИА Новости, 23.09.2025
Минобороны рассказало о значении контроля над Купянском
Контроль над Купянском позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:17:00+03:00
2025-09-23T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
изюм (город)
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_6989f6501cf0e0717333916cb5f7f9e6.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Контроль над Купянском позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера, сообщили в Минобороны РФ. "Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев", - говорится в сообщении. "Кроме того, после взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html
россия
харьковская область
изюм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdda325952713d1238db72e86064eafd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, изюм (город), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Изюм (город), Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о значении контроля над Купянском

МО РФ: контроль над Купянском позволит развивать наступление на Изюм и Чугуев

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Контроль над Купянском позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера, сообщили в Минобороны РФ.
"Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев", - говорится в сообщении.
"Кроме того, после взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера", - добавили в МО РФ.
Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
14 ноября 2024, 19:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьИзюм (город)БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала