23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 23.09.2025
Минобороны сообщило о блокировке ВСУ с южной и западной сторон Купянска
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв ее в полукольцо, продолжают блокировать противника с южной стороны города, сообщили в Минобороны РФ. "В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в ее полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны. Среди них националисты из отряда "Фрайкор", террористы так называемого "Российского добровольческого корпуса"* и военнослужащих спецназа ГУР", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация.
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв ее в полукольцо, продолжают блокировать противника с южной стороны города, сообщили в Минобороны РФ.
"В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в ее полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны. Среди них националисты из отряда "Фрайкор", террористы так называемого "Российского добровольческого корпуса"* и военнослужащих спецназа ГУР", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация.
ВСУ потеряли более 1,8 тысячи военных в Купянске за месяц
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
