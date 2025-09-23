https://ria.ru/20250923/kupyansk-2043766442.html
Минобороны сообщило о блокировке ВСУ с южной и западной сторон Купянска
2025-09-23T15:16:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв ее в полукольцо, продолжают блокировать противника с южной стороны города, сообщили в Минобороны РФ. "В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в ее полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны. Среди них националисты из отряда "Фрайкор", террористы так называемого "Российского добровольческого корпуса"* и военнослужащих спецназа ГУР", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация.
