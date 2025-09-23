https://ria.ru/20250923/kupjansk-2043765048.html

Российские военные заблокировали до 700 украинских военных в Купянске

Российские военные заблокировали до 700 украинских военных в Купянске Харьковской области и уже уничтожили 250 из них, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военные заблокировали до 700 украинских военных в Купянске Харьковской области и уже уничтожили 250 из них, сообщило министерство обороны РФ. По информации министерства, группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска. "Всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожено", - говорится в сообщении.

