Рейтинг@Mail.ru
Российские военные заблокировали до 700 украинских военных в Купянске - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/kupjansk-2043765048.html
Российские военные заблокировали до 700 украинских военных в Купянске
Российские военные заблокировали до 700 украинских военных в Купянске - РИА Новости, 23.09.2025
Российские военные заблокировали до 700 украинских военных в Купянске
Российские военные заблокировали до 700 украинских военных в Купянске Харьковской области и уже уничтожили 250 из них, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:12:00+03:00
2025-09-23T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военные заблокировали до 700 украинских военных в Купянске Харьковской области и уже уничтожили 250 из них, сообщило министерство обороны РФ. По информации министерства, группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска. "Всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные заблокировали до 700 украинских военных в Купянске

ВС РФ заблокировали до 700 боевиков ВСУ в Купянске, 250 из них уничтожены

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военные заблокировали до 700 украинских военных в Купянске Харьковской области и уже уничтожили 250 из них, сообщило министерство обороны РФ.
По информации министерства, группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска.
"Всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожено", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала