На Кубани проверят системы оповещения населения - РИА Новости, 23.09.2025
21:20 23.09.2025
На Кубани проверят системы оповещения населения
КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Системы оповещения населения проверят на Кубани 1 октября в рамках плановой проверки, прозвучит звук сирен - сигнал "Внимание всем", сообщили в Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. "Уважаемые жители и гости Краснодарского края! 1 октября 2025 года с 10:30 до 11:00 будет проводиться всероссийская плановая комплексная проверка систем оповещения населения. В ходе проверки в 10.30 и 10.40 – будут запущены сирены, в 10:43 – будет осуществлен перехват теле- и радиоэфира продолжительностью 1 минута", - говорится в сообщении. Краевое минобороны призвало жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что проверка плановая, а все сигналы являются учебными. "Звук сирен – это сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". Услышав его, необходимо: включить телевизор на любой из 10 общероссийских каналов ("Первый канал", "Россия-1", "Матч ТВ", "НТВ", "Пятый канал", "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр"); включить радио на канал "Радио России"; прослушать специальное сообщение от администрации Краснодарского края", - сказали в минобороны края. Всего в регионе функционирует более 2100 устройств региональной системы и 1500 устройств муниципальных систем оповещения, заключили в ведомстве.
КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Системы оповещения населения проверят на Кубани 1 октября в рамках плановой проверки, прозвучит звук сирен - сигнал "Внимание всем", сообщили в Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.
"Уважаемые жители и гости Краснодарского края! 1 октября 2025 года с 10:30 до 11:00 будет проводиться всероссийская плановая комплексная проверка систем оповещения населения. В ходе проверки в 10.30 и 10.40 – будут запущены сирены, в 10:43 – будет осуществлен перехват теле- и радиоэфира продолжительностью 1 минута", - говорится в сообщении.
Краевое минобороны призвало жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что проверка плановая, а все сигналы являются учебными.
"Звук сирен – это сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". Услышав его, необходимо: включить телевизор на любой из 10 общероссийских каналов ("Первый канал", "Россия-1", "Матч ТВ", "НТВ", "Пятый канал", "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр"); включить радио на канал "Радио России"; прослушать специальное сообщение от администрации Краснодарского края", - сказали в минобороны края.
Всего в регионе функционирует более 2100 устройств региональной системы и 1500 устройств муниципальных систем оповещения, заключили в ведомстве.
