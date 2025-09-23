Рейтинг@Mail.ru
10:09 23.09.2025 (обновлено: 15:27 23.09.2025)
В Крыму начали восстанавливать разрушенную ВСУ школу
В Крыму начали восстанавливать разрушенную ВСУ школу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Начаты работы по восстановлению атакованной ВСУ школы в поселке Форос на южном берегу Крыма, сообщила РИА Новости глава администрации Ялты Янина Павленко. "Мы приступили к восстановлению школы. Стоит задача как можно быстрее запустить учебный процесс, чтобы дети снова могли приступить к учебе", - сказала Павленко агентству. По ее словам, все мероприятия по проверке территории школы на безопасность после атаки дрона завершены. "Сегодня по инициативе председателя государственного совета республики Владимира Константинова на территории школы проходит масштабный субботник", - подчеркнула мэр города. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Начаты работы по восстановлению атакованной ВСУ школы в поселке Форос на южном берегу Крыма, сообщила РИА Новости глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Мы приступили к восстановлению школы. Стоит задача как можно быстрее запустить учебный процесс, чтобы дети снова могли приступить к учебе", - сказала Павленко агентству.
ВС России нанесли удар возмездия по ВСУ в Одесской области за атаку на Крым
По ее словам, все мероприятия по проверке территории школы на безопасность после атаки дрона завершены.
"Сегодня по инициативе председателя государственного совета республики Владимира Константинова на территории школы проходит масштабный субботник", - подчеркнула мэр города.
Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Форос
Республика КрымФоросРоссияЯнина ПавленкоВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы УкраиныФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
