ВСУ в ЛНР пытались отступить через реку на надувных кругах, рассказал боец

2025-09-23T05:47:00+03:00
2025-09-23T05:47:00+03:00
2025-09-23T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
ямполь
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Военные ВСУ пытались переплыть реку на детских надувных кругах во время отступления из Серебрянского лесничества в ЛНР, сообщил РИА Новости боец российской группировки войск "Запад" с позывным "Ром". "Во время зачистки берега реки Северский Донец на юге (Серебрянского) лесничества наши бойцы натыкались на детские надувные круги. Рядом с ними валялись брошенные "разгрузки" (разгрузочные жилеты - ред.), бронежилеты, каски. Видно, что в ход у противника шли абсолютно все подручные средства во время отступления", - сказал "Ром". В распоряжении РИА Новости также оказалось видео, на нем запечатлены еще не надутый детский круг и брошенное рядом военное снаряжение ВСУ. На прошлой неделе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества в ЛНР. Как рассказывал РИА Новости разведчик группировки "Запад" с позывным "Юнг", опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества, бросив мобилизованных.
луганская народная республика
ямполь
