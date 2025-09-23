Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в ЛНР пытались отступить через реку на надувных кругах, рассказал боец - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 23.09.2025 (обновлено: 08:24 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/krugi-2043653542.html
ВСУ в ЛНР пытались отступить через реку на надувных кругах, рассказал боец
ВСУ в ЛНР пытались отступить через реку на надувных кругах, рассказал боец - РИА Новости, 23.09.2025
ВСУ в ЛНР пытались отступить через реку на надувных кругах, рассказал боец
Военные ВСУ пытались переплыть реку на детских надувных кругах во время отступления из Серебрянского лесничества в ЛНР, сообщил РИА Новости боец российской... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T05:47:00+03:00
2025-09-23T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
ямполь
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043662918_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eddd5e9e8a3cce50cf740658ee2a0058.jpg
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Военные ВСУ пытались переплыть реку на детских надувных кругах во время отступления из Серебрянского лесничества в ЛНР, сообщил РИА Новости боец российской группировки войск "Запад" с позывным "Ром". "Во время зачистки берега реки Северский Донец на юге (Серебрянского) лесничества наши бойцы натыкались на детские надувные круги. Рядом с ними валялись брошенные "разгрузки" (разгрузочные жилеты - ред.), бронежилеты, каски. Видно, что в ход у противника шли абсолютно все подручные средства во время отступления", - сказал "Ром". В распоряжении РИА Новости также оказалось видео, на нем запечатлены еще не надутый детский круг и брошенное рядом военное снаряжение ВСУ. На прошлой неделе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества в ЛНР. Как рассказывал РИА Новости разведчик группировки "Запад" с позывным "Юнг", опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества, бросив мобилизованных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
ямполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ВСУ пытались переплыть реку на надувных кругах во время отступления в ЛНР
Военные ВСУ пытались переплыть реку на детских надувных кругах во время отступления из Серебрянского лесничества в ЛНР, сообщил РИА Новости боец российской группировки войск "Запад" с позывным "Ром"
2025-09-23T05:47
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043662918_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a051cf5e5c066f3ade22578300918034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, ямполь, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Ямполь, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ в ЛНР пытались отступить через реку на надувных кругах, рассказал боец

ВСУ пытались переплыть реку на надувных кругах во время отступления в ЛНР

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Военные ВСУ пытались переплыть реку на детских надувных кругах во время отступления из Серебрянского лесничества в ЛНР, сообщил РИА Новости боец российской группировки войск "Запад" с позывным "Ром".
"Во время зачистки берега реки Северский Донец на юге (Серебрянского) лесничества наши бойцы натыкались на детские надувные круги. Рядом с ними валялись брошенные "разгрузки" (разгрузочные жилеты - ред.), бронежилеты, каски. Видно, что в ход у противника шли абсолютно все подручные средства во время отступления", - сказал "Ром".
В распоряжении РИА Новости также оказалось видео, на нем запечатлены еще не надутый детский круг и брошенное рядом военное снаряжение ВСУ.
На прошлой неделе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества в ЛНР. Как рассказывал РИА Новости разведчик группировки "Запад" с позывным "Юнг", опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества, бросив мобилизованных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЯмпольВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала