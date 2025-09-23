Рейтинг@Mail.ru
23.09.2025

В Кремле прокомментировали угрозы Сикорского сбивать российские самолеты
13:49 23.09.2025
В Кремле прокомментировали угрозы Сикорского сбивать российские самолеты
В Кремле прокомментировали угрозы Сикорского сбивать российские самолеты
в мире, польша, россия, радослав сикорский, дмитрий песков, оон
В мире, Польша, Россия, Радослав Сикорский, Дмитрий Песков, ООН
В Кремле прокомментировали угрозы Сикорского сбивать российские самолеты

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кремль негативно относится к угрозам главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны, Россия всегда действует в рамках международных правил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны.
"Негативную", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какую реакцию вызвали в Кремле заявления Сикорского о готовности сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны.
"Мы занимаем очень ответственную позицию. Вы знаете заявления наших военных о том, что при выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Кремле слышали, что Трамп сделает заявления по ДСНВ
13:18
 
