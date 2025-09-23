https://ria.ru/20250923/kreml-2043742599.html
В Кремле прокомментировали угрозы Сикорского сбивать российские самолеты
В Кремле прокомментировали угрозы Сикорского сбивать российские самолеты - РИА Новости, 23.09.2025
В Кремле прокомментировали угрозы Сикорского сбивать российские самолеты
Кремль негативно относится к угрозам главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:49:00+03:00
2025-09-23T13:49:00+03:00
2025-09-23T13:49:00+03:00
в мире
польша
россия
радослав сикорский
дмитрий песков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041468901_0:396:2772:1955_1920x0_80_0_0_c10ee13b43bb6914d998093335bd9d26.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кремль негативно относится к угрозам главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны, Россия всегда действует в рамках международных правил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. "Негативную", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какую реакцию вызвали в Кремле заявления Сикорского о готовности сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны. "Мы занимаем очень ответственную позицию. Вы знаете заявления наших военных о том, что при выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043733366.html
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041468901_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_eba48db68eacf970d66717ac56b55511.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, радослав сикорский, дмитрий песков, оон
В мире, Польша, Россия, Радослав Сикорский, Дмитрий Песков, ООН
В Кремле прокомментировали угрозы Сикорского сбивать российские самолеты
Песков заявил о негативном отношении к угрозам Сикорского сбить самолеты РФ