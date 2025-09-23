https://ria.ru/20250923/kreml-2043733669.html

Песков ответил на обвинения в адрес России после инцидента с БПЛА в Дании

Песков ответил на обвинения в адрес России после инцидента с БПЛА в Дании - РИА Новости, 23.09.2025

Песков ответил на обвинения в адрес России после инцидента с БПЛА в Дании

Голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание, заявил... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каждый раз выступать с голословными обвинениями, - честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание. Потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения. Наверное, сторона, которая занимает серьезную, ответственную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлениях о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена.Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. По данным Рейтер, во вторник датские правоохранители заявили, что не знают, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений.

