В Кремле ответили на вопрос о контактах России и США по ДСНВ

2025-09-23T13:02:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В целом тема Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) затрагивалась в ходе контактов РФ и США, но не предметно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Тема в целом поднималась в ходе контактов, в том плане, что время, как шагреневая кожа сокращается, и мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов... Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось", - сказал Песков журналистам.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы.Глава государства также заявлял, что что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), рассмотрев предложение в контексте отношений Москвы и Вашингтона.

