https://ria.ru/20250923/kreml-2043726563.html
В Кремле ответили на вопрос о контактах России и США по ДСНВ
В Кремле ответили на вопрос о контактах России и США по ДСНВ - РИА Новости, 23.09.2025
В Кремле ответили на вопрос о контактах России и США по ДСНВ
В целом тема Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) затрагивалась в ходе контактов РФ и США, но не предметно, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:02:00+03:00
2025-09-23T13:02:00+03:00
2025-09-23T13:11:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447720_642:1042:2430:2048_1920x0_80_0_0_24ed66b29a7f06c69ca41219ccfc348a.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В целом тема Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) затрагивалась в ходе контактов РФ и США, но не предметно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Тема в целом поднималась в ходе контактов, в том плане, что время, как шагреневая кожа сокращается, и мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов... Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось", - сказал Песков журналистам.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы.Глава государства также заявлял, что что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), рассмотрев предложение в контексте отношений Москвы и Вашингтона.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043614098.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447720_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_e386e19bdb7929f70d3e86374b6d12ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий песков, москва, владимир путин
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Москва, Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос о контактах России и США по ДСНВ
Песков: тема ДСНВ обсуждалась в ходе контактов России и США, но не предметно