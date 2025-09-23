https://ria.ru/20250923/krazha-2043711922.html

Жителя Омской области обвинили в краже памятников на кладбищах

ОМСК, 23 сен - РИА Новости. Житель Омской области воровал памятники и оградки на кладбищах, а затем перепродавал их односельчанам, сообщили во вторник в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские выяснили, что 52-летний житель Павлоградского района Омской области, подозреваемый в серии краж на трех кладбищах, ранее работал в ритуальном агентстве. Мужчина уволился, но продолжил брать заказы у своих односельчан на установку памятников и ограждений. "Все это он демонтировал на местах других захоронений, а потом ставил на могилах родственников новых заказчиков. Общая сумма ущерба – 75 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе. Мужчина намеренно выбирал такие надгробия, которые сложно было опознать владельцам - фотографии усопших, которые он снимал и оставлял на месте захоронения, крепились только на саморезы, металлические оградки были самых распространенных орнаментов. В итоге мужчине предъявлено обвинение по статье "кража". Уголовное дело направлено в суд.

