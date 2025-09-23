Рейтинг@Mail.ru
Жителя Омской области обвинили в краже памятников на кладбищах - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/krazha-2043711922.html
Жителя Омской области обвинили в краже памятников на кладбищах
Жителя Омской области обвинили в краже памятников на кладбищах - РИА Новости, 23.09.2025
Жителя Омской области обвинили в краже памятников на кладбищах
Житель Омской области воровал памятники и оградки на кладбищах, а затем перепродавал их односельчанам, сообщили во вторник в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:20:00+03:00
2025-09-23T12:20:00+03:00
происшествия
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ОМСК, 23 сен - РИА Новости. Житель Омской области воровал памятники и оградки на кладбищах, а затем перепродавал их односельчанам, сообщили во вторник в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские выяснили, что 52-летний житель Павлоградского района Омской области, подозреваемый в серии краж на трех кладбищах, ранее работал в ритуальном агентстве. Мужчина уволился, но продолжил брать заказы у своих односельчан на установку памятников и ограждений. "Все это он демонтировал на местах других захоронений, а потом ставил на могилах родственников новых заказчиков. Общая сумма ущерба – 75 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе. Мужчина намеренно выбирал такие надгробия, которые сложно было опознать владельцам - фотографии усопших, которые он снимал и оставлял на месте захоронения, крепились только на саморезы, металлические оградки были самых распространенных орнаментов. В итоге мужчине предъявлено обвинение по статье "кража". Уголовное дело направлено в суд.
https://ria.ru/20250907/rostov-2040301659.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
Жителя Омской области обвинили в краже памятников на кладбищах

Жителя Омской области заподозрили в кражах памятников и оградок на кладбищах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 23 сен - РИА Новости. Житель Омской области воровал памятники и оградки на кладбищах, а затем перепродавал их односельчанам, сообщили во вторник в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские выяснили, что 52-летний житель Павлоградского района Омской области, подозреваемый в серии краж на трех кладбищах, ранее работал в ритуальном агентстве. Мужчина уволился, но продолжил брать заказы у своих односельчан на установку памятников и ограждений.
"Все это он демонтировал на местах других захоронений, а потом ставил на могилах родственников новых заказчиков. Общая сумма ущерба – 75 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе.
Мужчина намеренно выбирал такие надгробия, которые сложно было опознать владельцам - фотографии усопших, которые он снимал и оставлял на месте захоронения, крепились только на саморезы, металлические оградки были самых распространенных орнаментов. В итоге мужчине предъявлено обвинение по статье "кража". Уголовное дело направлено в суд.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
В Ростовской области ищут похитителей колокола с мемориала героям СВО
7 сентября, 17:49
 
ПроисшествияОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала