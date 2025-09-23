Рейтинг@Mail.ru
Краснов рассказал, что необходимо для развития судебной системы - РИА Новости, 23.09.2025
11:40 23.09.2025
Краснов рассказал, что необходимо для развития судебной системы
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов на предварительном заседании Совета Федерации РФ по рассмотрению его кандидатуры на пост главы Верховного суда РФ заявил о необходимости изучения ряда вопросов, чтобы понимать развитие судебной системы в России, передает корреспондент РИА Новости. "Необходимо изучить ряд вопросов, чтобы понимать, как развивать судебную систему РФ",- сказал Краснов. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно одобрила кандидатуру Краснова на пост главы ВС РФ. Глава ВККС Николай Тимошин сообщал, что заявление Краснова поступило в квалифколлегию. Затем на сайте сообщалось, что Краснов стал единственным претендентом на должность. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.
Игорь Краснов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов на предварительном заседании Совета Федерации РФ по рассмотрению его кандидатуры на пост главы Верховного суда РФ заявил о необходимости изучения ряда вопросов, чтобы понимать развитие судебной системы в России, передает корреспондент РИА Новости.
"Необходимо изучить ряд вопросов, чтобы понимать, как развивать судебную систему РФ",- сказал Краснов.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно одобрила кандидатуру Краснова на пост главы ВС РФ.
Глава ВККС Николай Тимошин сообщал, что заявление Краснова поступило в квалифколлегию. Затем на сайте сообщалось, что Краснов стал единственным претендентом на должность.
Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.
Краснов пришел в Совфед на обсуждение кандидатуры на пост председателя ВС
Краснов пришел в Совфед на обсуждение кандидатуры на пост председателя ВС
11:17
 
Игорь Краснов
Вооруженные силы РФ
 
 
