Краснов рассказал, что необходимо для развития судебной системы

Краснов рассказал, что необходимо для развития судебной системы - РИА Новости, 23.09.2025

Краснов рассказал, что необходимо для развития судебной системы

Генпрокурор РФ Игорь Краснов на предварительном заседании Совета Федерации РФ по рассмотрению его кандидатуры на пост главы Верховного суда РФ заявил о... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T11:40:00+03:00

2025-09-23T11:40:00+03:00

2025-09-23T11:40:00+03:00

игорь краснов

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/54/1563715446_0:0:3182:1789_1920x0_80_0_0_c855bc2649f8be89063c51e45858f871.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов на предварительном заседании Совета Федерации РФ по рассмотрению его кандидатуры на пост главы Верховного суда РФ заявил о необходимости изучения ряда вопросов, чтобы понимать развитие судебной системы в России, передает корреспондент РИА Новости. "Необходимо изучить ряд вопросов, чтобы понимать, как развивать судебную систему РФ",- сказал Краснов. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно одобрила кандидатуру Краснова на пост главы ВС РФ. Глава ВККС Николай Тимошин сообщал, что заявление Краснова поступило в квалифколлегию. Затем на сайте сообщалось, что Краснов стал единственным претендентом на должность. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.

