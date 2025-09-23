https://ria.ru/20250923/krasnov-2043699902.html
Краснов рассказал, что необходимо для развития судебной системы
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов на предварительном заседании Совета Федерации РФ по рассмотрению его кандидатуры на пост главы Верховного суда РФ заявил о необходимости изучения ряда вопросов, чтобы понимать развитие судебной системы в России, передает корреспондент РИА Новости. "Необходимо изучить ряд вопросов, чтобы понимать, как развивать судебную систему РФ",- сказал Краснов. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно одобрила кандидатуру Краснова на пост главы ВС РФ. Глава ВККС Николай Тимошин сообщал, что заявление Краснова поступило в квалифколлегию. Затем на сайте сообщалось, что Краснов стал единственным претендентом на должность. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.
