Крамер выступит с оркестром "Виртуозы Москвы" в концертном зале "Зарядье"

Народный артист России, пианист Даниил Крамер сообщил, что выступит с оркестром "Виртуозы Москвы" в концертном зале парка "Зарядье" в Москве 1 ноября. РИА Новости, 23.09.2025

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Народный артист России, пианист Даниил Крамер сообщил, что выступит с оркестром "Виртуозы Москвы" в концертном зале парка "Зарядье" в Москве 1 ноября. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик. "Первого ноября я буду играть в Большом зале "Зарядья" с оркестром "Виртуозы Москвы" "Концерт №12" Моцарта, причем сам буду дирижировать. Мы также представим Сюиту Цфасмана и обработки джазовых стандартов, не самых известных, но очень красивых", - сказал он в беседе с РИА Новости. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

