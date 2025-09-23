https://ria.ru/20250923/kramer-2043857496.html

Крамер рассказал, как его произведения рождались из ошибок

Крамер рассказал, как его произведения рождались из ошибок - РИА Новости, 23.09.2025

Крамер рассказал, как его произведения рождались из ошибок

Народный артист РФ, пианист Даниил Крамер рассказал, что некоторые его произведения рождались из ошибок, по его мнению, превратить несовершенство в достоинство... РИА Новости, 23.09.2025

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Народный артист РФ, пианист Даниил Крамер рассказал, что некоторые его произведения рождались из ошибок, по его мнению, превратить несовершенство в достоинство - это одно из самых главных умений для артиста. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник. "Мы (музыканты - ред.) же не машины. Мы не можем и не хотим быть абсолютным совершенством. Знаете, у меня есть такая странная молитва перед концертом, я прошу того, кто нам дает вдохновение, чтобы он послал мне такую ошибку, из которой вырастет новая пьеса. У меня такое было не раз. В горячке, в азарте руки не туда залезли - возник новый ход, новые гармонии, новые аккорды, новый прием, а из этого иногда вырастала целая пьеса", - сказал он журналистам. По словам Крамера, иногда его произведения рождались из неудачных репетиций. "Мы несовершенны - и это наше великое достоинство. Надо уметь свое несовершенство обратить в достоинство", - добавил он. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

