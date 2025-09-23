Рейтинг@Mail.ru
Крамер рассказал, как его произведения рождались из ошибок
Культура
 
21:59 23.09.2025
Крамер рассказал, как его произведения рождались из ошибок
Народный артист РФ, пианист Даниил Крамер рассказал, что некоторые его произведения рождались из ошибок, по его мнению, превратить несовершенство в достоинство... РИА Новости, 23.09.2025
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Народный артист РФ, пианист Даниил Крамер рассказал, что некоторые его произведения рождались из ошибок, по его мнению, превратить несовершенство в достоинство - это одно из самых главных умений для артиста. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник. "Мы (музыканты - ред.) же не машины. Мы не можем и не хотим быть абсолютным совершенством. Знаете, у меня есть такая странная молитва перед концертом, я прошу того, кто нам дает вдохновение, чтобы он послал мне такую ошибку, из которой вырастет новая пьеса. У меня такое было не раз. В горячке, в азарте руки не туда залезли - возник новый ход, новые гармонии, новые аккорды, новый прием, а из этого иногда вырастала целая пьеса", - сказал он журналистам. По словам Крамера, иногда его произведения рождались из неудачных репетиций. "Мы несовершенны - и это наше великое достоинство. Надо уметь свое несовершенство обратить в достоинство", - добавил он. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Крамер рассказал, как его произведения рождались из ошибок

Крамер рассказал, как некоторые его произведения рождались из ошибок

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Народный артист РФ, пианист Даниил Крамер рассказал, что некоторые его произведения рождались из ошибок, по его мнению, превратить несовершенство в достоинство - это одно из самых главных умений для артиста.
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник.
"Мы (музыканты - ред.) же не машины. Мы не можем и не хотим быть абсолютным совершенством. Знаете, у меня есть такая странная молитва перед концертом, я прошу того, кто нам дает вдохновение, чтобы он послал мне такую ошибку, из которой вырастет новая пьеса. У меня такое было не раз. В горячке, в азарте руки не туда залезли - возник новый ход, новые гармонии, новые аккорды, новый прием, а из этого иногда вырастала целая пьеса", - сказал он журналистам.
По словам Крамера, иногда его произведения рождались из неудачных репетиций.
"Мы несовершенны - и это наше великое достоинство. Надо уметь свое несовершенство обратить в достоинство", - добавил он.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
