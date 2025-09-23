https://ria.ru/20250923/kramer-2043856593.html

Даниил Крамер даст концерты в четырех странах Европы

Даниил Крамер даст концерты в четырех странах Европы - РИА Новости, 23.09.2025

Даниил Крамер даст концерты в четырех странах Европы

Народный артист России, пианист Даниил Крамер в беседе с РИА Новости сообщил, что даст концерты в четырех странах Европы. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T21:51:00+03:00

2025-09-23T21:51:00+03:00

2025-09-23T21:51:00+03:00

культура

европа

геленджик

россия

даниил крамер

дмитрий киселев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899398946_0:227:2436:1597_1920x0_80_0_0_cfa973df4956cf16f7f8fb7647b316f3.jpg

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Народный артист России, пианист Даниил Крамер в беседе с РИА Новости сообщил, что даст концерты в четырех странах Европы. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря, в курортном городе Геленджик во вторник. "Мы скоро улетаем в Европу. Мы посетим четыре страны, представим разные программы", - сказал Крамер агентству. По словам пианиста, публике представят самые разные музыкальные решения: программа для двух фортепиано и контрабаса, а также произведения с альпийским рогом и валторной. "Мы также создали программу, которую можно описать, как рок-фьюжн-фламенко-джаз с элементами танго", - добавил он. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

https://ria.ru/20250321/kramer-2006409500.html

https://ria.ru/20240926/kiselev-1974804619.html

европа

геленджик

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, геленджик, россия, даниил крамер, дмитрий киселев