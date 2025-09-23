Рейтинг@Mail.ru
Даниил Крамер даст концерты в четырех странах Европы
Культура
 
21:51 23.09.2025
Даниил Крамер даст концерты в четырех странах Европы
Народный артист России, пианист Даниил Крамер в беседе с РИА Новости сообщил, что даст концерты в четырех странах Европы.
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Народный артист России, пианист Даниил Крамер в беседе с РИА Новости сообщил, что даст концерты в четырех странах Европы. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря, в курортном городе Геленджик во вторник. "Мы скоро улетаем в Европу. Мы посетим четыре страны, представим разные программы", - сказал Крамер агентству. По словам пианиста, публике представят самые разные музыкальные решения: программа для двух фортепиано и контрабаса, а также произведения с альпийским рогом и валторной. "Мы также создали программу, которую можно описать, как рок-фьюжн-фламенко-джаз с элементами танго", - добавил он. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Даниил Крамер даст концерты в четырех странах Европы

Пианист Даниил Крамер выступит в четырех странах Европы

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Народный артист России, пианист Даниил Крамер в беседе с РИА Новости сообщил, что даст концерты в четырех странах Европы.
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря, в курортном городе Геленджик во вторник.
Даниил Крамер - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Даниил Крамер: культура в тяжелые времена должна выходить на первое место
21 марта, 12:00
"Мы скоро улетаем в Европу. Мы посетим четыре страны, представим разные программы", - сказал Крамер агентству.
По словам пианиста, публике представят самые разные музыкальные решения: программа для двух фортепиано и контрабаса, а также произведения с альпийским рогом и валторной.
"Мы также создали программу, которую можно описать, как рок-фьюжн-фламенко-джаз с элементами танго", - добавил он.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на джазовом фестивале Геленджик-молодое - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Киселев назвал джаз спасительной культурой
26 сентября 2024, 11:59
 
Культура
 
 
