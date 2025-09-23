https://ria.ru/20250923/kosachev-2043869020.html

Косачев назвал выступление Трампа на ГА ООН знаковым

Косачев назвал выступление Трампа на ГА ООН знаковым - РИА Новости, 23.09.2025

Косачев назвал выступление Трампа на ГА ООН знаковым

Сенатор РФ Константин Косачев заявил, что выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН во вторник является знаковым и будет активно... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T23:47:00+03:00

2025-09-23T23:47:00+03:00

2025-09-23T23:47:00+03:00

в мире

сша

россия

константин косачев

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043845368_0:0:1983:1116_1920x0_80_0_0_3b6bd3c39a1852f40f6a8ea166b60be2.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сенатор РФ Константин Косачев заявил, что выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН во вторник является знаковым и будет активно обсуждаться. "Программное выступление президента США на Генассамблее. Пожалуй, давно в ООН не звучали столь жесткие оценки проблемы глобального изменения климата, которую он назвал величайшей ложью всех времен... В общем, выступление знаковое и обсуждаться будет активно", - написал Косачев в Telegram-канале. Сенатор отметил жесткость высказываний Трампа про изменение европейских стран из-за миграции, добавив, что именно эта проблема является самой острой для стран Старого Света. "По ядерному оружию больше общих фраз – чувствуется, ответ на российскую инициативу по продлению на год действия договора по СНВ у США пока не готов. А вот по биооружию прозвучало больше конкретики. Здесь есть о чем поговорить, начиная с американских биолабораторий у нас под боком, что расследовала парламентская комиссия с моим сопредседательством", - подчеркнул он. Косачев считает, что многих не устроили высказывания Трампа по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта после "парада признаний" Палестины европейскими государствами. "И другие темы также просчитывались: знакомые "наезды" на Иран, Китай, Индию, но без новых акцентов", - добавил сенатор.

https://ria.ru/20250923/tramp-2043805155.html

https://ria.ru/20250923/tramp-2043810469.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, константин косачев, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон