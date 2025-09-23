Рейтинг@Mail.ru
Косачев назвал выступление Трампа на ГА ООН знаковым - РИА Новости, 23.09.2025
23:47 23.09.2025
Косачев назвал выступление Трампа на ГА ООН знаковым
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сенатор РФ Константин Косачев заявил, что выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН во вторник является знаковым и будет активно обсуждаться. "Программное выступление президента США на Генассамблее. Пожалуй, давно в ООН не звучали столь жесткие оценки проблемы глобального изменения климата, которую он назвал величайшей ложью всех времен... В общем, выступление знаковое и обсуждаться будет активно", - написал Косачев в Telegram-канале. Сенатор отметил жесткость высказываний Трампа про изменение европейских стран из-за миграции, добавив, что именно эта проблема является самой острой для стран Старого Света. "По ядерному оружию больше общих фраз – чувствуется, ответ на российскую инициативу по продлению на год действия договора по СНВ у США пока не готов. А вот по биооружию прозвучало больше конкретики. Здесь есть о чем поговорить, начиная с американских биолабораторий у нас под боком, что расследовала парламентская комиссия с моим сопредседательством", - подчеркнул он. Косачев считает, что многих не устроили высказывания Трампа по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта после "парада признаний" Палестины европейскими государствами. "И другие темы также просчитывались: знакомые "наезды" на Иран, Китай, Индию, но без новых акцентов", - добавил сенатор.
© РИА Новости / Сергей Попов | Перейти в медиабанкДональд Трамп выступает на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сенатор РФ Константин Косачев заявил, что выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН во вторник является знаковым и будет активно обсуждаться.
"Программное выступление президента США на Генассамблее. Пожалуй, давно в ООН не звучали столь жесткие оценки проблемы глобального изменения климата, которую он назвал величайшей ложью всех времен... В общем, выступление знаковое и обсуждаться будет активно", - написал Косачев в Telegram-канале.
Трамп заявил, что применение ядерного оружия уничтожит мир
Вчера, 17:36
Сенатор отметил жесткость высказываний Трампа про изменение европейских стран из-за миграции, добавив, что именно эта проблема является самой острой для стран Старого Света.
"По ядерному оружию больше общих фраз – чувствуется, ответ на российскую инициативу по продлению на год действия договора по СНВ у США пока не готов. А вот по биооружию прозвучало больше конкретики. Здесь есть о чем поговорить, начиная с американских биолабораторий у нас под боком, что расследовала парламентская комиссия с моим сопредседательством", - подчеркнул он.
Косачев считает, что многих не устроили высказывания Трампа по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта после "парада признаний" Палестины европейскими государствами.
"И другие темы также просчитывались: знакомые "наезды" на Иран, Китай, Индию, но без новых акцентов", - добавил сенатор.
Трамп назвал утверждение об изменении климата величайшей ложью
Вчера, 17:54
 
