Российские ученые внедрили коровам нейроимпланты для увеличения надоев

Российские ученые внедрили коровам нейроимпланты для увеличения надоев - РИА Новости, 23.09.2025

Российские ученые внедрили коровам нейроимпланты для увеличения надоев

Российские ученые первыми в мире внедрили коровам нейроимплант, который позволяет увеличивать надои, рассказали РИА Новости в компании Neiry. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские ученые первыми в мире внедрили коровам нейроимплант, который позволяет увеличивать надои, рассказали РИА Новости в компании Neiry. "В августе ученые "НейроРогов" успешно провели операции на пяти коровах со 100-процентной выживаемостью. <…> Им были установлены электроды собственной разработки. <…> С помощью нейростимуляции специалисты планируют последовательно повышать ключевые показатели здоровья и продуктивности животных: усиливать аппетит, снижать уровень стресса, улучшать молокоотдачу и повышать общую активность", — объяснили в Neiry. Во время операции коровы находились в сознании и чувствовали себя хорошо. Стимулятор закрепили у них на затылке, а электроды проникают глубоко в определенные зоны мозга, в том числе отвечающие за репродуктивную функцию. Результатом вмешательства стало долговременное улучшение выработки молока. Коровы уже вернулись в производственный цикл. Ученые же занимаются подбором оптимальной программы стимуляции для стабильного увеличения надоев: например, когда у животного снижается аппетит, система определяет подходящий режим нейромодуляции для восстановления. После этого замеряют, стала ли корова давать больше молока. Сейчас "НейроРога" приступают к первому коммерческому внедрению. Планируется установить нейростимуляторы более чем 20 коровам. "Установка имплантов выполняется в мобильной нейрохирургической операционной, которая является уникальной разработкой "НейроРогов". Использование мобильной операционной позволяет значительно снизить стоимость операций и сократить время их проведения до 30 минут, что не требует для аграриев вносить существенные изменения в инфраструктуру фермы и производственные процессы", — добавили в Neiry. Кроме того, специалисты работают над сокращением времени имплантации, а также над тем, чтобы сделать ее простой и доступной. В компании считают, что установка нейроимплантов должна стать рутинной практикой, органично встроенной в ежедневные процессы животноводства.

