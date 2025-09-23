Рейтинг@Mail.ru
Президент Южной Кореи заявил, что не стремится к поглощению КНДР
20:30 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/koreya-2043848450.html
Президент Южной Кореи заявил, что не стремится к поглощению КНДР
СЕУЛ, 23 сен - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил о том, что Южная Корея уважает строй КНДР, не стремится к объединению с помощью поглощения и не будет предпринимать какие-либо враждебные действия, трансляция его выступления велась телеканалом MBC. Как отметил в своей речи Ли Чжэ Мён, демократическая Республика Корея начинает "новое путешествие к миру", сосуществованию и совместному процветанию на Корейском полуострове. При этом первым шагом, по его словам, является восстановление разрушенного доверия между Югом и Севером и переход к позиции "взаимного уважения". "Правительство Республики Корея уважает систему другой стороны (КНДР - ред.) и ещё раз ясно заявляет, что не будет стремиться ни к какой форме поглощения при объединении и не имеет намерений вести какие-либо враждебные действия", - сказал президент с трибуны ГА ООН. От отметил меры, уже принятые правительством Южной Кореи, такие как прекращение распространения антипхеньянских листовок и пропагандистских трансляций в сторону КНДР. "В дальнейшем наше правительство будет последовательно искать пути к ослаблению военной напряжённости и восстановлению доверия между Югом и Севером", - заявил Ли Чжэ Мён. Президент добавил, что необходимо "положить конец эпохе вражды и конфронтации" на Корейском полуострове и открыть новую эпоху мира, сосуществования и совместного процветания.
Ли Чжэ Мён: Южная Корея не стремится к объединению с КНДР при помощи поглощения

© AP Photo / Chung Sung-JunЛи Чжэ Мён
Ли Чжэ Мён - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Ли Чжэ Мён. Архивное фото
СЕУЛ, 23 сен - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил о том, что Южная Корея уважает строй КНДР, не стремится к объединению с помощью поглощения и не будет предпринимать какие-либо враждебные действия, трансляция его выступления велась телеканалом MBC.
Как отметил в своей речи Ли Чжэ Мён, демократическая Республика Корея начинает "новое путешествие к миру", сосуществованию и совместному процветанию на Корейском полуострове. При этом первым шагом, по его словам, является восстановление разрушенного доверия между Югом и Севером и переход к позиции "взаимного уважения".
"Правительство Республики Корея уважает систему другой стороны (КНДР - ред.) и ещё раз ясно заявляет, что не будет стремиться ни к какой форме поглощения при объединении и не имеет намерений вести какие-либо враждебные действия", - сказал президент с трибуны ГА ООН.
От отметил меры, уже принятые правительством Южной Кореи, такие как прекращение распространения антипхеньянских листовок и пропагандистских трансляций в сторону КНДР.
"В дальнейшем наше правительство будет последовательно искать пути к ослаблению военной напряжённости и восстановлению доверия между Югом и Севером", - заявил Ли Чжэ Мён.
Президент добавил, что необходимо "положить конец эпохе вражды и конфронтации" на Корейском полуострове и открыть новую эпоху мира, сосуществования и совместного процветания.
