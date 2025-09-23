https://ria.ru/20250923/koreja-2043869942.html

В МИД Южной Кореи обеспокоены военным сотрудничеством России и КНДР

В МИД Южной Кореи обеспокоены военным сотрудничеством России и КНДР

В МИД Южной Кореи обеспокоены военным сотрудничеством России и КНДР

Республика Корея сохраняет обеспокоенность в связи с военным сотрудничеством КНДР и России, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Республика Корея сохраняет обеспокоенность в связи с военным сотрудничеством КНДР и России, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён. "Мы сохраняем серьезную обеспокоенность в связи с военным сотрудничеством между КНДР и Россией", - заявил он на заседании Совбеза ООН, трансляция которого велась на официальном сайте ООН. В это месяце Республика Корея председательствует в Совете безопасности ООН. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР. В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Двадцать второго августа Ким Чен Ын провел торжественную церемонию вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии, принимавшим участие в операции. Выступая на церемонии, лидер КНДР подчеркнул, что партия и государство высоко ценят подвиги участников операции, которые "защитили священный авторитет и достоинство" страны. В ходе двусторонних переговоров президента РФ и лидера КНДР 3 сентября Путин высоко оценил беспримерную доблесть и героизм корейских воинов в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что Россия никогда не забудет их вклад.

