Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея намерена признать государственность Палестины - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/koreja-2043852834.html
Южная Корея намерена признать государственность Палестины
Южная Корея намерена признать государственность Палестины - РИА Новости, 23.09.2025
Южная Корея намерена признать государственность Палестины
Республика Корея решительно настроена признать государственность Палестины, когда это будет благоприятствовать реализации двугосударственного решения, заявил... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T21:13:00+03:00
2025-09-23T21:13:00+03:00
в мире
ближний восток
палестина
южная корея
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Республика Корея решительно настроена признать государственность Палестины, когда это будет благоприятствовать реализации двугосударственного решения, заявил южнокорейский министр иностранных дел Чо Хён в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. "Республика Корея решительно настроена на признание палестинской государственности, в тот момент, когда это будет благоприятствовать реализации двугосударственного решения", - заявил глава МИД Республики Корея на заседании Совбеза, трансляция которого велась на официальном сайте ООН. Чо Хён также отметил, что Южная Корея понимает стремления палестинского народа создать собственное государство. В ходе своей речи министр иностранных дел подчеркнул, что Республика Корея по-прежнему глубоко обеспокоена действиями Израиля в Секторе Газа, а также недавней израильской операцией в Катаре, в связи с чем подтверждает свой решительный призыв к прекращению огня и безусловному освобождению всех заложников. Чо Хён отметил, что южнокорейское правительство будет и впредь играть активную роль в усилиях международного сообщества по построению мира и стабильности на Ближнем Востоке на основе двугосударственного решения. В это месяце Республика Корея председательствует в Совете Безопасности ООН.
https://ria.ru/20250923/rossija-2043645526.html
ближний восток
палестина
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deb53c910f68a9a3443917b32e577206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, палестина, южная корея, оон
В мире, Ближний Восток, Палестина, Южная Корея, ООН
Южная Корея намерена признать государственность Палестины

Чо Хён: Южная Корея решительно настроена признать государственность Палестины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Республика Корея решительно настроена признать государственность Палестины, когда это будет благоприятствовать реализации двугосударственного решения, заявил южнокорейский министр иностранных дел Чо Хён в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
"Республика Корея решительно настроена на признание палестинской государственности, в тот момент, когда это будет благоприятствовать реализации двугосударственного решения", - заявил глава МИД Республики Корея на заседании Совбеза, трансляция которого велась на официальном сайте ООН. Чо Хён также отметил, что Южная Корея понимает стремления палестинского народа создать собственное государство.
В ходе своей речи министр иностранных дел подчеркнул, что Республика Корея по-прежнему глубоко обеспокоена действиями Израиля в Секторе Газа, а также недавней израильской операцией в Катаре, в связи с чем подтверждает свой решительный призыв к прекращению огня и безусловному освобождению всех заложников.
Чо Хён отметил, что южнокорейское правительство будет и впредь играть активную роль в усилиях международного сообщества по построению мира и стабильности на Ближнем Востоке на основе двугосударственного решения.
В это месяце Республика Корея председательствует в Совете Безопасности ООН.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В МИД прокомментировали признание Палестины
Вчера, 02:08
 
В миреБлижний ВостокПалестинаЮжная КореяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала