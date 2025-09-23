https://ria.ru/20250923/koreja-2043852834.html

Южная Корея намерена признать государственность Палестины

Южная Корея намерена признать государственность Палестины - РИА Новости, 23.09.2025

Южная Корея намерена признать государственность Палестины

Республика Корея решительно настроена признать государственность Палестины, когда это будет благоприятствовать реализации двугосударственного решения, заявил... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Республика Корея решительно настроена признать государственность Палестины, когда это будет благоприятствовать реализации двугосударственного решения, заявил южнокорейский министр иностранных дел Чо Хён в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. "Республика Корея решительно настроена на признание палестинской государственности, в тот момент, когда это будет благоприятствовать реализации двугосударственного решения", - заявил глава МИД Республики Корея на заседании Совбеза, трансляция которого велась на официальном сайте ООН. Чо Хён также отметил, что Южная Корея понимает стремления палестинского народа создать собственное государство. В ходе своей речи министр иностранных дел подчеркнул, что Республика Корея по-прежнему глубоко обеспокоена действиями Израиля в Секторе Газа, а также недавней израильской операцией в Катаре, в связи с чем подтверждает свой решительный призыв к прекращению огня и безусловному освобождению всех заложников. Чо Хён отметил, что южнокорейское правительство будет и впредь играть активную роль в усилиях международного сообщества по построению мира и стабильности на Ближнем Востоке на основе двугосударственного решения. В это месяце Республика Корея председательствует в Совете Безопасности ООН.

