23.09.2025
14:03 23.09.2025
Полиция рассказала о дронах, замеченных в Копенгагене
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Несколько "крупных" дронов наблюдалось у аэропорта Копенгагена, однако пока рано говорить, откуда они прилетели, заявили РИА Новости в полиции Копенгагена. "Наблюдалось несколько крупных дронов, прилетевших с разных направлений, которые также покинули воздушное пространство над аэропортом и вокруг него в различных направлениях", - сообщили в полиции. В полиции добавили, что пока рано говорить, откуда прилетели дроны. По словам правоохранителей, исходя из траекторий полета дронов, полиция Копенгагена оценивает, что за полетами стоит один или несколько так называемых "квалифицированных акторов". Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. По данным Рейтер, во вторник датские правоохранители заявили, что не знают, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген. Архивное фото
Песков ответил на обвинения в адрес России после инцидента с БПЛА в Дании
13:20
В миреКопенгагенДанияМетте Фредериксен
 
 
