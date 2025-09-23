https://ria.ru/20250923/kopengagen-2043690505.html
В Дании назвали инцидент с БПЛА в Копенгагене нападением
В Дании назвали инцидент с БПЛА в Копенгагене нападением - РИА Новости, 23.09.2025
В Дании назвали инцидент с БПЛА в Копенгагене нападением
Полиция и служба разведки Дании назвали инцидент с БПЛА в аэропорту Копенгагена "нападением", относятся к нему "крайне серьезно", сообщает телерадиокомпания DR. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Полиция и служба разведки Дании назвали инцидент с БПЛА в аэропорту Копенгагена "нападением", относятся к нему "крайне серьезно", сообщает телерадиокомпания DR."Это крайне критическая ситуация, мы относимся к этому крайней серьезно... Мы начали масштабное расследование, в рамках которого сотрудничаем с другими властями в Норвегии и Швеции", - заявила начальник полиции Копенгагена Анне Тённес, ее слова приводит DR.На совместной пресс-конференции представители полиции и разведслужбы назвали инцидент с БПЛА "нападением", уточняет телерадиокомпания."Я называю это гибридным инцидентом, если за этим стоит государственный актор", - приводит DR слова представителя службы разведки Флемминга Драйера.Телерадиокомпания отмечает, что правоохранители уклонились от ответа на вопрос, проследили ли они за улетающими дронами или нет.Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. По данным Рейтер, во вторник датские правоохранители заявили, что не знают, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Полиция и служба разведки Дании назвали инцидент с БПЛА в аэропорту Копенгагена "нападением", относятся к нему "крайне серьезно", сообщает телерадиокомпания DR.
"Это крайне критическая ситуация, мы относимся к этому крайней серьезно... Мы начали масштабное расследование, в рамках которого сотрудничаем с другими властями в Норвегии
и Швеции", - заявила начальник полиции Копенгагена
Анне Тённес, ее слова приводит DR
.
На совместной пресс-конференции представители полиции и разведслужбы назвали инцидент с БПЛА "нападением", уточняет телерадиокомпания.
"Я называю это гибридным инцидентом, если за этим стоит государственный актор", - приводит DR слова представителя службы разведки Флемминга Драйера.
Телерадиокомпания отмечает, что правоохранители уклонились от ответа на вопрос, проследили ли они за улетающими дронами или нет.
Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. По данным Рейтер, во вторник датские правоохранители заявили, что не знают, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений.