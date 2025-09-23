https://ria.ru/20250923/kompozitor-2043675556.html

Глава Чувашии поучаствовал в творческом вечере в честь композитора Эшпая

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в творческом вечере в честь векового юбилея композитора, народного артиста СССР, заслуженного деятеля искусств Чувашии Андрея Эшпая, сообщает пресс-служба регионального правительства. Концерт-посвящение состоялся в Чувашском государственном театре оперы и балета "Волга Опера". Знаменитые произведения композитора исполнил Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета. Глава республики, ранее подписавший указ о проведении юбилейных мероприятий, подчеркнул особую связь Эшпая с Чувашией и отметил ценность исполнения его музыки оркестром под руководством Башмета. Сохранение наследия знаменитого земляка руководитель региона обсудил в ходе личной неформальной встречи с Юрием Башметом и сыном композитора Андреем Эшпаем. "Рад вас приветствовать на нашей гостеприимной чувашской земле. Мы очень хотели, чтобы вы посетили Чувашию, и признательны за то, что этот визит состоялся, тем более, с концертом в честь такого замечательного человека. Музыка Андрея Эшпая живет в памяти людей, вдохновляет Чувашию и Россию. Ваше сегодняшнее выступление значимо и займет особое место в ряду многих событий, посвященных Андрею Яковлевичу, которые мы организуем. В этом году мы начали реставрацию дома в Мариинском Посаде, где рос композитор, и уже в следующем году хотим открыть полноценный музей. Уверен, наш зритель будет очень благодарен", – отметил Николаев, обращаясь к Башмету. На вечере прозвучали песни из кинофильмов "Сережка с Малой Бронной", "А снег идет", "Два берега", "Песня о Родине", прелюдия, а также концерт для альта с оркестром, написанный Андреем Эшпаем специально для Юрия Башмета в 1987 году. Андрей Эшпай написал более 300 музыкальных произведений. Среди них: балеты "Ангара" и "Круг", оперетты, инструментальные концерты, симфонии, кантата "Ленин с нами" и другие. Кроме того, он — автор музыки к более чем 60 кинофильмам и 20 спектаклям. В память о композиторе в течение 2025 года в учреждениях культуры и образования проходят информационные часы, тематические уроки, книжные выставки, музыкальные конкурсы, концертные программы, посвященные юбилею композитора. Также в Мариинском Посаде откроется Музей музыки в доме дяди Эшпая, чувашского композитора Анатолия Тогаева, где он провел детство. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения, в данный момент оно находится на реставрации. "Этот объект имеет особое значение, ведь он тесно связан с именами двух выдающихся деятелей чувашской музыкальной культуры. Глава Чувашии Олег Николаев еще в начале года обсуждал с министром культуры России Ольгой Любимовой планы по его реставрации. Главная задача – сохранить этот ценный памятник архитектуры и истории, чтобы он стал доступен для жителей и гостей республики. На восстановительные работы из бюджета Чувашии в 2025 году выделено 8 миллионов рублей, согласно поручению главы республики", — сообщила министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

