МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Удар нанесен по командованию 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области, ликвидирована часть офицерского состава и военной техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники", — сказал собеседник агентства.В конце августа в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что в Сумской области под удар попал командный пункт подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, среди офицеров есть убитые и раненые.В середине августа армия нанесла удар по пункту дислокации наемников в Черниговской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

