https://ria.ru/20250923/komandovanie-2043656153.html
Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области
Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.09.2025
Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области
Удар нанесен по командованию 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области, ликвидирована часть офицерского состава и военной техники,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T06:35:00+03:00
2025-09-23T06:35:00+03:00
2025-09-23T09:24:00+03:00
безопасность
черниговская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578981_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_aa8c2257e057041b173c48cbfe73e282.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Удар нанесен по командованию 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области, ликвидирована часть офицерского состава и военной техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники", — сказал собеседник агентства.В конце августа в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что в Сумской области под удар попал командный пункт подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, среди офицеров есть убитые и раненые.В середине августа армия нанесла удар по пункту дислокации наемников в Черниговской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578981_57:0:2236:1634_1920x0_80_0_0_76a158bd95dabd2b177e1670d36971ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черниговская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области
ВС России нанесли удар по командованию 144-й бригады ВСУ в Черниговской области
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Удар нанесен по командованию 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области, ликвидирована часть офицерского состава и военной техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ
. Есть потери среди офицерского состава и военной техники", — сказал собеседник агентства.
В конце августа в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что в Сумской области под удар попал командный пункт подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, среди офицеров есть убитые и раненые.
В середине августа армия нанесла удар по пункту дислокации наемников в Черниговской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.