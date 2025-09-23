Рейтинг@Mail.ru
Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 23.09.2025 (обновлено: 09:24 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/komandovanie-2043656153.html
Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области
Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.09.2025
Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области
Удар нанесен по командованию 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области, ликвидирована часть офицерского состава и военной техники,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T06:35:00+03:00
2025-09-23T09:24:00+03:00
безопасность
черниговская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578981_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_aa8c2257e057041b173c48cbfe73e282.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Удар нанесен по командованию 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области, ликвидирована часть офицерского состава и военной техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники", — сказал собеседник агентства.В конце августа в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что в Сумской области под удар попал командный пункт подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, среди офицеров есть убитые и раненые.В середине августа армия нанесла удар по пункту дислокации наемников в Черниговской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578981_57:0:2236:1634_1920x0_80_0_0_76a158bd95dabd2b177e1670d36971ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, черниговская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области

ВС России нанесли удар по командованию 144-й бригады ВСУ в Черниговской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Удар нанесен по командованию 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области, ликвидирована часть офицерского состава и военной техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники", — сказал собеседник агентства.
В конце августа в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что в Сумской области под удар попал командный пункт подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, среди офицеров есть убитые и раненые.
В середине августа армия нанесла удар по пункту дислокации наемников в Черниговской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерниговская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала