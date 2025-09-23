Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии раскритиковал доклад ООН о производстве кокаина - РИА Новости, 23.09.2025
17:16 23.09.2025
Президент Колумбии раскритиковал доклад ООН о производстве кокаина
Президент Колумбии Густаво Петро заявил в соцсети X, что газета Washington Post опубликовала его интервью, опустив слова об ошибках в докладе ООН о перспективах
в мире
колумбия
сша
вашингтон (штат)
густаво петро
оон
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил в соцсети X, что газета Washington Post опубликовала его интервью, опустив слова об ошибках в докладе ООН о перспективах производства кокаина в Колумбии. "Газета Washington Post в моем интервью не привела самое важное из того, что я сказал: доклад ООН о перспективах производства кокаина в Колумбии содержит ошибки в научной обработке статистических данных", - заявил Петро. Глава государства пояснил, что авторы доклада неправильно подсчитали урожайность посевов коки, существенно завысив значения потенциального производства кокаина в его стране, а также не уделили внимания тому факту, что в период его руководства государством в 2023 и 2024 годах "были осуществлены крупнейшие конфискации" наркотиков в истории страны. При этом Петро подчеркнул, что именно эта ошибка стала основанием для лишения Вашингтоном Колумбии статуса партнера США в борьбе с наркотрафиком. "Если ООН не исправит свою детскую ошибку, мы больше не будем оплачивать проводимые ей исследования", - пригрозил президент Колумбии. В сентябре США лишили Колумбию статуса партнера в борьбе с наркотрафиком, что Петро квалифицировал как попытку давления на Боготу и вмешательства во внутренние дела республики. Комментируя решение Вашингтона, он также заявил, что страна прекращает закупки оружия в США для армии и полиции. Петро указал, что разрастание плантаций коки не является следствием политики его администрации, а связано с увеличением мирового потребления.
колумбия
сша
вашингтон (штат)
в мире, колумбия, сша, вашингтон (штат), густаво петро, оон
В мире, Колумбия, США, Вашингтон (штат), Густаво Петро, ООН
Петро: доклад ООН о производстве кокаина в Колумбии содержит ошибки в статистике

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил в соцсети X, что газета Washington Post опубликовала его интервью, опустив слова об ошибках в докладе ООН о перспективах производства кокаина в Колумбии.
"Газета Washington Post в моем интервью не привела самое важное из того, что я сказал: доклад ООН о перспективах производства кокаина в Колумбии содержит ошибки в научной обработке статистических данных", - заявил Петро.
Глава государства пояснил, что авторы доклада неправильно подсчитали урожайность посевов коки, существенно завысив значения потенциального производства кокаина в его стране, а также не уделили внимания тому факту, что в период его руководства государством в 2023 и 2024 годах "были осуществлены крупнейшие конфискации" наркотиков в истории страны.
При этом Петро подчеркнул, что именно эта ошибка стала основанием для лишения Вашингтоном Колумбии статуса партнера США в борьбе с наркотрафиком.
"Если ООН не исправит свою детскую ошибку, мы больше не будем оплачивать проводимые ей исследования", - пригрозил президент Колумбии.
В сентябре США лишили Колумбию статуса партнера в борьбе с наркотрафиком, что Петро квалифицировал как попытку давления на Боготу и вмешательства во внутренние дела республики. Комментируя решение Вашингтона, он также заявил, что страна прекращает закупки оружия в США для армии и полиции. Петро указал, что разрастание плантаций коки не является следствием политики его администрации, а связано с увеличением мирового потребления.
