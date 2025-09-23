https://ria.ru/20250923/kolumbiya-2043797208.html

Президент Колумбии раскритиковал доклад ООН о производстве кокаина

Президент Колумбии раскритиковал доклад ООН о производстве кокаина - РИА Новости, 23.09.2025

Президент Колумбии раскритиковал доклад ООН о производстве кокаина

Президент Колумбии Густаво Петро заявил в соцсети X, что газета Washington Post опубликовала его интервью, опустив слова об ошибках в докладе ООН о перспективах РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T17:16:00+03:00

2025-09-23T17:16:00+03:00

2025-09-23T17:16:00+03:00

в мире

колумбия

сша

вашингтон (штат)

густаво петро

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901663506_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_4d966cc2352a0f0988db8bb26ab708bc.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил в соцсети X, что газета Washington Post опубликовала его интервью, опустив слова об ошибках в докладе ООН о перспективах производства кокаина в Колумбии. "Газета Washington Post в моем интервью не привела самое важное из того, что я сказал: доклад ООН о перспективах производства кокаина в Колумбии содержит ошибки в научной обработке статистических данных", - заявил Петро. Глава государства пояснил, что авторы доклада неправильно подсчитали урожайность посевов коки, существенно завысив значения потенциального производства кокаина в его стране, а также не уделили внимания тому факту, что в период его руководства государством в 2023 и 2024 годах "были осуществлены крупнейшие конфискации" наркотиков в истории страны. При этом Петро подчеркнул, что именно эта ошибка стала основанием для лишения Вашингтоном Колумбии статуса партнера США в борьбе с наркотрафиком. "Если ООН не исправит свою детскую ошибку, мы больше не будем оплачивать проводимые ей исследования", - пригрозил президент Колумбии. В сентябре США лишили Колумбию статуса партнера в борьбе с наркотрафиком, что Петро квалифицировал как попытку давления на Боготу и вмешательства во внутренние дела республики. Комментируя решение Вашингтона, он также заявил, что страна прекращает закупки оружия в США для армии и полиции. Петро указал, что разрастание плантаций коки не является следствием политики его администрации, а связано с увеличением мирового потребления.

https://ria.ru/20250923/mir-2043781539.html

https://ria.ru/20250923/oon-2043769426.html

колумбия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колумбия, сша, вашингтон (штат), густаво петро, оон