Боец рассказал, зачем ВСУ уничтожали колодцы в Малых Щербаках
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:23 23.09.2025 (обновлено: 04:24 23.09.2025)
Боец рассказал, зачем ВСУ уничтожали колодцы в Малых Щербаках
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Операторы дронов ВСУ намеренно уничтожили колодцы в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области, рассказал РИА Новости штурмовик 5-й роты 392-го полка 19-й дивизии группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Увар". "Они даже колодцы сами FPV-шками забрасывают, чтобы у нас просто не было доступа к воде. Колодцы, которые стоят практически в каждом дворе. Они все оказались разбиты. Где-то закидали гранатами (при отходе - ред.), где-то дронами", - рассказал боец. В марте 2025 года Минобороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. ВСУ периодически пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта, в настоящий момент поселок находится практически на передовых позициях обороны российских войск.
© AP Photo / Scott Heppell Украинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Операторы дронов ВСУ намеренно уничтожили колодцы в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области, рассказал РИА Новости штурмовик 5-й роты 392-го полка 19-й дивизии группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Увар".
"Они даже колодцы сами FPV-шками забрасывают, чтобы у нас просто не было доступа к воде. Колодцы, которые стоят практически в каждом дворе. Они все оказались разбиты. Где-то закидали гранатами (при отходе - ред.), где-то дронами", - рассказал боец.
В марте 2025 года Минобороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. ВСУ периодически пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта, в настоящий момент поселок находится практически на передовых позициях обороны российских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Безопасность Россия Запорожская область Вооруженные силы Украины
 
 
