Боец рассказал, зачем ВСУ уничтожали колодцы в Малых Щербаках
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Операторы дронов ВСУ намеренно уничтожили колодцы в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области, рассказал РИА Новости штурмовик 5-й роты 392-го полка 19-й дивизии группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Увар". "Они даже колодцы сами FPV-шками забрасывают, чтобы у нас просто не было доступа к воде. Колодцы, которые стоят практически в каждом дворе. Они все оказались разбиты. Где-то закидали гранатами (при отходе - ред.), где-то дронами", - рассказал боец. В марте 2025 года Минобороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. ВСУ периодически пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта, в настоящий момент поселок находится практически на передовых позициях обороны российских войск.
россия
запорожская область
