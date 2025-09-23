https://ria.ru/20250923/kolodets-2043649801.html

Боец рассказал, зачем ВСУ уничтожали колодцы в Малых Щербаках

Боец рассказал, зачем ВСУ уничтожали колодцы в Малых Щербаках - РИА Новости, 23.09.2025

Боец рассказал, зачем ВСУ уничтожали колодцы в Малых Щербаках

Операторы дронов ВСУ намеренно уничтожили колодцы в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области, рассказал РИА Новости штурмовик 5-й роты 392-го полка... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T04:23:00+03:00

2025-09-23T04:23:00+03:00

2025-09-23T04:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034735104_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_316940bfdf283c6b94688cb1f5d9b4e2.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Операторы дронов ВСУ намеренно уничтожили колодцы в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области, рассказал РИА Новости штурмовик 5-й роты 392-го полка 19-й дивизии группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Увар". "Они даже колодцы сами FPV-шками забрасывают, чтобы у нас просто не было доступа к воде. Колодцы, которые стоят практически в каждом дворе. Они все оказались разбиты. Где-то закидали гранатами (при отходе - ред.), где-то дронами", - рассказал боец. В марте 2025 года Минобороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. ВСУ периодически пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта, в настоящий момент поселок находится практически на передовых позициях обороны российских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины