https://ria.ru/20250923/kitay-2043839275.html

Люди в Китае стали реже посещать концерты после пандемии

Люди в Китае стали реже посещать концерты после пандемии - РИА Новости, 23.09.2025

Люди в Китае стали реже посещать концерты после пандемии

Китайская публика стала реже посещать мероприятия после пандемии, в том числе концерты, рассказал джазовый музыкант Pени Бао из Китая. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T19:48:00+03:00

2025-09-23T19:48:00+03:00

2025-09-23T19:48:00+03:00

китай

геленджик

фестивали

пандемия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Китайская публика стала реже посещать мероприятия после пандемии, в том числе концерты, рассказал джазовый музыкант Pени Бао из Китая. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в Геленджике. "В Китае сейчас сложно с концертной деятельностью после пандемии: люди у нас привыкли находиться дома, меньше ходят по мероприятиям, но я надеюсь, что в будущем ситуация изменится", - сказал музыкант. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейный вдохновитель проекта - гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

https://ria.ru/20250923/gelendzhik-2043838928.html

китай

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, геленджик, фестивали, пандемия