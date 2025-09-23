Рейтинг@Mail.ru
19:48 23.09.2025
Люди в Китае стали реже посещать концерты после пандемии
китай
геленджик
фестивали
пандемия
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Китайская публика стала реже посещать мероприятия после пандемии, в том числе концерты, рассказал джазовый музыкант Pени Бао из Китая. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в Геленджике. "В Китае сейчас сложно с концертной деятельностью после пандемии: люди у нас привыкли находиться дома, меньше ходят по мероприятиям, но я надеюсь, что в будущем ситуация изменится", - сказал музыкант. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейный вдохновитель проекта - гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
китай, геленджик, фестивали, пандемия
Китай, Геленджик, Фестивали, пандемия
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Китайская публика стала реже посещать мероприятия после пандемии, в том числе концерты, рассказал джазовый музыкант Pени Бао из Китая.
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в Геленджике.
"В Китае сейчас сложно с концертной деятельностью после пандемии: люди у нас привыкли находиться дома, меньше ходят по мероприятиям, но я надеюсь, что в будущем ситуация изменится", - сказал музыкант.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейный вдохновитель проекта - гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Музыкант из Китая Pени Бао был поражен видами Геленджика еще в самолете
