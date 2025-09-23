Люди в Китае стали реже посещать концерты после пандемии

https://ria.ru/20250923/kitay-2043839275.html
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Китайская публика стала реже посещать мероприятия после пандемии, в том числе концерты, рассказал джазовый музыкант Pени Бао из Китая. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в Геленджике. "В Китае сейчас сложно с концертной деятельностью после пандемии: люди у нас привыкли находиться дома, меньше ходят по мероприятиям, но я надеюсь, что в будущем ситуация изменится", - сказал музыкант. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейный вдохновитель проекта - гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
