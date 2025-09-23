https://ria.ru/20250923/kitay-2043682882.html

МИД Китая оценил заявления России о готовности продолжить соблюдать ДСНВ

МИД Китая оценил заявления России о готовности продолжить соблюдать ДСНВ

ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Китай высоко ценит позитивные заявления России о готовности продолжать придерживаться ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. По его словам, Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью."Китай высоко ценит позитивный настрой России", - заявил дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявления Путина.Он отметил, что Россия и США должны "продолжать существенно сокращать свои ядерные арсеналы проверяемым, необратимым и юридически обязывающим образом, чего также ожидает все международное сообщество".Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.

