https://ria.ru/20250923/kitay-2043682882.html
МИД Китая оценил заявления России о готовности продолжить соблюдать ДСНВ
МИД Китая оценил заявления России о готовности продолжить соблюдать ДСНВ - РИА Новости, 23.09.2025
МИД Китая оценил заявления России о готовности продолжить соблюдать ДСНВ
Китай высоко ценит позитивные заявления России о готовности продолжать придерживаться ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ),... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T10:23:00+03:00
2025-09-23T10:23:00+03:00
2025-09-23T10:50:00+03:00
китай
россия
в мире
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ca86798dea48c749363885d99777ac2d.jpg
ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Китай высоко ценит позитивные заявления России о готовности продолжать придерживаться ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. По его словам, Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью."Китай высоко ценит позитивный настрой России", - заявил дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявления Путина.Он отметил, что Россия и США должны "продолжать существенно сокращать свои ядерные арсеналы проверяемым, необратимым и юридически обязывающим образом, чего также ожидает все международное сообщество".Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043611033.html
китай
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_de805cd93037466758990af2fbcc016b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире, владимир путин, сша
Китай, Россия, В мире, Владимир Путин, США
МИД Китая оценил заявления России о готовности продолжить соблюдать ДСНВ
МИД КНР высоко оценил заявления РФ о готовности продолжить соблюдать ДСНВ