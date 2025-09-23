Рейтинг@Mail.ru
Китай и США являются партнерами, а не врагами, заявил Ван И
17:51 23.09.2025 (обновлено: 18:50 23.09.2025)
Китай и США являются партнерами, а не врагами, заявил Ван И
в мире
китай
сша
пекин
ван и (политик)
ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Китай и США являются партнерами, а не противниками, и тем более – не врагами, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с делегацией Палаты представителей конгресса США в Пекине. "Китай и США являются партнерами, а не противниками, и тем более - не врагами", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что нынешний визит стал первым визитом делегации конгрессменов США в Китай с 2019 года."Надеюсь, что этот визит поможет американской стороне правильно и объективно понять Китай, рационально отнестись к различиям, вести дружественное взаимодействие и активно искать пути сотрудничества, чтобы помочь китайско-американским отношениям действительно достичь стабильного, здорового и устойчивого развития и, в конечном итоге, найти правильный путь для того, чтобы две крупнейшие страны - Китай и США - смогли сосуществовать на этой планете, что принесет пользу обеим странам и всему миру", - отметил Ван И.Китайский МИД подчеркивает, что стороны провели откровенный и углубленный обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия и обменов, а также содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.
китай
сша
пекин
в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Пекин, Ван И (политик)
Китай и США являются партнерами, а не врагами, заявил Ван И

Глава МИД КНР Ван И: Китай и США являются партнерами, а не противниками

Флаги США и Китая
Флаги США и Китая
Флаги США и Китая. Архивное фото
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Китай и США являются партнерами, а не противниками, и тем более – не врагами, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с делегацией Палаты представителей конгресса США в Пекине.
"Китай и США являются партнерами, а не противниками, и тем более - не врагами", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он отметил, что нынешний визит стал первым визитом делегации конгрессменов США в Китай с 2019 года.
"Надеюсь, что этот визит поможет американской стороне правильно и объективно понять Китай, рационально отнестись к различиям, вести дружественное взаимодействие и активно искать пути сотрудничества, чтобы помочь китайско-американским отношениям действительно достичь стабильного, здорового и устойчивого развития и, в конечном итоге, найти правильный путь для того, чтобы две крупнейшие страны - Китай и США - смогли сосуществовать на этой планете, что принесет пользу обеим странам и всему миру", - отметил Ван И.
Китайский МИД подчеркивает, что стороны провели откровенный и углубленный обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия и обменов, а также содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.
