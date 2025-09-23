Китай и США должны укреплять диалог, заявил министр иностранных дел КНР

https://ria.ru/20250923/kitaj-2043808741.html

ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Китай и США должны укреплять диалог, избегать недопонимания, предотвращать конфронтацию и содействовать взаимовыгодному сотрудничеству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с делегацией палаты представителей конгресса США в Пекине. "Китай и США, будучи двумя крупнейшими странами, должны укреплять контакты и диалог, избегать недопонимания и ошибочных суждений, предотвращать конфронтацию и противостояние, содействовать взаимовыгодному сотрудничеству и совместно нести ответственность крупных стран", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он добавил, что "нынешняя стабилизация китайско-американских отношений досталась нелегко и заслуживает того, чтобы её ценили".В разговоре с американской делегацией Ван И также затронул и тайваньский вопрос, подчеркнув, что "поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе требует решительного противодействия независимости Тайваня".

