Рейтинг@Mail.ru
Китай и США должны укреплять диалог, заявил министр иностранных дел КНР - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 23.09.2025 (обновлено: 18:53 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/kitaj-2043808741.html
Китай и США должны укреплять диалог, заявил министр иностранных дел КНР
Китай и США должны укреплять диалог, заявил министр иностранных дел КНР - РИА Новости, 23.09.2025
Китай и США должны укреплять диалог, заявил министр иностранных дел КНР
Китай и США должны укреплять диалог, избегать недопонимания, предотвращать конфронтацию и содействовать взаимовыгодному сотрудничеству, заявил во вторник... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:50:00+03:00
2025-09-23T18:53:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033665364_0:17:3009:1710_1920x0_80_0_0_c1a16a7045aedefb220ca7482c6e1090.jpg
ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Китай и США должны укреплять диалог, избегать недопонимания, предотвращать конфронтацию и содействовать взаимовыгодному сотрудничеству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с делегацией палаты представителей конгресса США в Пекине. "Китай и США, будучи двумя крупнейшими странами, должны укреплять контакты и диалог, избегать недопонимания и ошибочных суждений, предотвращать конфронтацию и противостояние, содействовать взаимовыгодному сотрудничеству и совместно нести ответственность крупных стран", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он добавил, что "нынешняя стабилизация китайско-американских отношений досталась нелегко и заслуживает того, чтобы её ценили".В разговоре с американской делегацией Ван И также затронул и тайваньский вопрос, подчеркнув, что "поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе требует решительного противодействия независимости Тайваня".
https://ria.ru/20250923/kitaj-2043809001.html
https://ria.ru/20250923/tramp-2043804732.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033665364_334:0:3009:2006_1920x0_80_0_0_d24c85aa4e2d3d6bbb11c44b0fb8fa69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Пекин, Ван И (политик)
Китай и США должны укреплять диалог, заявил министр иностранных дел КНР

Ван И: Китай и США должны укреплять диалог и избегать недопонимания

© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Китай и США должны укреплять диалог, избегать недопонимания, предотвращать конфронтацию и содействовать взаимовыгодному сотрудничеству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с делегацией палаты представителей конгресса США в Пекине.
"Китай и США, будучи двумя крупнейшими странами, должны укреплять контакты и диалог, избегать недопонимания и ошибочных суждений, предотвращать конфронтацию и противостояние, содействовать взаимовыгодному сотрудничеству и совместно нести ответственность крупных стран", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Китай и США являются партнерами, а не врагами, заявил Ван И
17:51
Он добавил, что "нынешняя стабилизация китайско-американских отношений досталась нелегко и заслуживает того, чтобы её ценили".
В разговоре с американской делегацией Ван И также затронул и тайваньский вопрос, подчеркнув, что "поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе требует решительного противодействия независимости Тайваня".
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп назвал Китай и Индию спонсорами украинского конфликта
17:36
 
В миреКитайСШАПекинВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала