Киселев рассказал о миссии артиста
Культура
 
21:06 23.09.2025
Киселев рассказал о миссии артиста
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Артиста от музыканта отличает то, для кого он создает свое творчество: артист всегда обращается к публике, в этом его миссия, считает идейный вдохновитель фестиваля "Геленджик - Молодое", гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в Геленджике. "Знаете, я всегда прошу музыкантов обращаться к публике, чтобы они были не только музыкантами, но и артистами. Артист обращается к публике, к ее чувствам, эмоциям, он работает не для себя", - сказал Киселев журналистам. Гендиректор международной медиагруппы отметил, что некоторые люди в искусстве создают свое творчество исключительно для себя, встречаются такие музыканты, художники, поэты. "Главное - это публика, зритель, слушатель. Это очень важно. Музыкант здесь - просветитель, проводник в мир прекрасного. Он должен чувствовать свою миссию", - добавил Киселев. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года.
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Артиста от музыканта отличает то, для кого он создает свое творчество: артист всегда обращается к публике, в этом его миссия, считает идейный вдохновитель фестиваля "Геленджик - Молодое", гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в Геленджике.
"Знаете, я всегда прошу музыкантов обращаться к публике, чтобы они были не только музыкантами, но и артистами. Артист обращается к публике, к ее чувствам, эмоциям, он работает не для себя", - сказал Киселев журналистам.
Гендиректор международной медиагруппы отметил, что некоторые люди в искусстве создают свое творчество исключительно для себя, встречаются такие музыканты, художники, поэты.
"Главное - это публика, зритель, слушатель. Это очень важно. Музыкант здесь - просветитель, проводник в мир прекрасного. Он должен чувствовать свою миссию", - добавил Киселев.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года.
