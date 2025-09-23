Киселев рассказал о миссии артиста

https://ria.ru/20250923/kiselev-2043852297.html
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Артиста от музыканта отличает то, для кого он создает свое творчество: артист всегда обращается к публике, в этом его миссия, считает идейный вдохновитель фестиваля "Геленджик - Молодое", гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в Геленджике. "Знаете, я всегда прошу музыкантов обращаться к публике, чтобы они были не только музыкантами, но и артистами. Артист обращается к публике, к ее чувствам, эмоциям, он работает не для себя", - сказал Киселев журналистам. Гендиректор международной медиагруппы отметил, что некоторые люди в искусстве создают свое творчество исключительно для себя, встречаются такие музыканты, художники, поэты. "Главное - это публика, зритель, слушатель. Это очень важно. Музыкант здесь - просветитель, проводник в мир прекрасного. Он должен чувствовать свою миссию", - добавил Киселев. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года.
