Убийство Кирка сплотило антилиберальную Америку, заявил Пушков

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Убийство американского активиста Чарли Кирка, кто бы за ним не стоял, сплотило антилиберальную Америку, считает российский сенатор Алексей Пушков. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. "В США 200 тысяч человек пришли на прощание с застреленным Чарли Кирком. Это вторая мощнейшая демонстрация американского консерватизма после голосования за Трампа на последних президентских выборах", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, "кто бы ни стоял за убийством Кирка, оно сплотило антилиберальную Америку".

