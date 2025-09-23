Рейтинг@Mail.ru
Убийство Кирка сплотило антилиберальную Америку, заявил Пушков - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/kirk-2043844422.html
Убийство Кирка сплотило антилиберальную Америку, заявил Пушков
Убийство Кирка сплотило антилиберальную Америку, заявил Пушков - РИА Новости, 23.09.2025
Убийство Кирка сплотило антилиберальную Америку, заявил Пушков
Убийство американского активиста Чарли Кирка, кто бы за ним не стоял, сплотило антилиберальную Америку, считает российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T20:00:00+03:00
2025-09-23T20:00:00+03:00
в мире
сша
америка
украина
чарли кирк
алексей пушков
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1920x0_80_0_0_12570282e21f66d7bcc502adafda8758.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Убийство американского активиста Чарли Кирка, кто бы за ним не стоял, сплотило антилиберальную Америку, считает российский сенатор Алексей Пушков. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. "В США 200 тысяч человек пришли на прощание с застреленным Чарли Кирком. Это вторая мощнейшая демонстрация американского консерватизма после голосования за Трампа на последних президентских выборах", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, "кто бы ни стоял за убийством Кирка, оно сплотило антилиберальную Америку".
https://ria.ru/20250922/tramp-2043423933.html
сша
америка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_6c0ebe467133153905dd09e720c265f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, украина, чарли кирк, алексей пушков, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Америка, Украина, Чарли Кирк, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Убийство Кирка сплотило антилиберальную Америку, заявил Пушков

Пушков: убийство активиста Кирка сплотило антилиберальную Америку

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Убийство американского активиста Чарли Кирка, кто бы за ним не стоял, сплотило антилиберальную Америку, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
"В США 200 тысяч человек пришли на прощание с застреленным Чарли Кирком. Это вторая мощнейшая демонстрация американского консерватизма после голосования за Трампа на последних президентских выборах", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, "кто бы ни стоял за убийством Кирка, оно сплотило антилиберальную Америку".
Дональд Трамп и Илон Маск на панихиде по Кирку - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Чтец по губам раскрыла, что Трамп сказал Маску на панихиде по Кирку
Вчера, 02:48
 
В миреСШААмерикаУкраинаЧарли КиркАлексей ПушковДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала