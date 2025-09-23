https://ria.ru/20250923/kirk-2043844422.html
Убийство Кирка сплотило антилиберальную Америку, заявил Пушков
Убийство Кирка сплотило антилиберальную Америку, заявил Пушков - РИА Новости, 23.09.2025
Убийство Кирка сплотило антилиберальную Америку, заявил Пушков
Убийство американского активиста Чарли Кирка, кто бы за ним не стоял, сплотило антилиберальную Америку, считает российский сенатор Алексей Пушков.
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Убийство американского активиста Чарли Кирка, кто бы за ним не стоял, сплотило антилиберальную Америку, считает российский сенатор Алексей Пушков. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. "В США 200 тысяч человек пришли на прощание с застреленным Чарли Кирком. Это вторая мощнейшая демонстрация американского консерватизма после голосования за Трампа на последних президентских выборах", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, "кто бы ни стоял за убийством Кирка, оно сплотило антилиберальную Америку".
