Киев возвел неонацизм в ранг госполитики, заявил Лавров

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Киевский режим возвел неонацизм в ранг государственной политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Важно, что в год 80-летия Великой Победы особое внимание вы планируете уделить тематике сохранения исторической правды, прежде всего о событиях Второй мировой войны. Такая работа востребована и в целях противодействия варварской идеологии неонацизма, возведенной преступным киевским режимом в ранг государственной политики", - говорится в приветствии Лаврова организаторам и участникам ХVI Ялтинской международной конференции. Он добавил, что форум вносит заметный вклад в непредвзятое осмысление актуальных проблем мировой политики – от процессов евразийской интеграции до урегулирования многочисленных конфликтов. Министр отметил, что и на этот раз повестка дня встречи весьма обширна. "Предстоит обсудить комплекс вопросов, связанных с деструктивной ролью коллективного Запада на постсоветском пространстве, в том числе в контексте спровоцированного Вашингтоном и Брюсселем украинского кризиса", - указал Лавров.
