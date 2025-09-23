Рейтинг@Mail.ru
23.09.2025
14:15 23.09.2025
Киев возвел неонацизм в ранг госполитики, заявил Лавров
Киев возвел неонацизм в ранг госполитики, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2025
Киев возвел неонацизм в ранг госполитики, заявил Лавров
Киевский режим возвел неонацизм в ранг государственной политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Киевский режим возвел неонацизм в ранг государственной политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Важно, что в год 80-летия Великой Победы особое внимание вы планируете уделить тематике сохранения исторической правды, прежде всего о событиях Второй мировой войны. Такая работа востребована и в целях противодействия варварской идеологии неонацизма, возведенной преступным киевским режимом в ранг государственной политики", - говорится в приветствии Лаврова организаторам и участникам ХVI Ялтинской международной конференции. Он добавил, что форум вносит заметный вклад в непредвзятое осмысление актуальных проблем мировой политики – от процессов евразийской интеграции до урегулирования многочисленных конфликтов. Министр отметил, что и на этот раз повестка дня встречи весьма обширна. "Предстоит обсудить комплекс вопросов, связанных с деструктивной ролью коллективного Запада на постсоветском пространстве, в том числе в контексте спровоцированного Вашингтоном и Брюсселем украинского кризиса", - указал Лавров.
в мире, россия, вашингтон (штат), брюссель, сергей лавров, киев
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Брюссель, Сергей Лавров, Киев
Киев возвел неонацизм в ранг госполитики, заявил Лавров

Лавров: киевский режим возвел неонацизм в ранг государственной политики

Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Киевский режим возвел неонацизм в ранг государственной политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Важно, что в год 80-летия Великой Победы особое внимание вы планируете уделить тематике сохранения исторической правды, прежде всего о событиях Второй мировой войны. Такая работа востребована и в целях противодействия варварской идеологии неонацизма, возведенной преступным киевским режимом в ранг государственной политики", - говорится в приветствии Лаврова организаторам и участникам ХVI Ялтинской международной конференции.
Он добавил, что форум вносит заметный вклад в непредвзятое осмысление актуальных проблем мировой политики – от процессов евразийской интеграции до урегулирования многочисленных конфликтов. Министр отметил, что и на этот раз повестка дня встречи весьма обширна.
"Предстоит обсудить комплекс вопросов, связанных с деструктивной ролью коллективного Запада на постсоветском пространстве, в том числе в контексте спровоцированного Вашингтоном и Брюсселем украинского кризиса", - указал Лавров.
Лавров: ООН выгораживает киевский режим - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ООН выгораживает киевский режим, заявил Лавров
17 сентября, 11:33
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
