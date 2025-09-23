https://ria.ru/20250923/khobbi-2043577043.html

Более половины россиян осваивают новые хобби с помощью социальных сетей

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники и аналитический центр НАФИ провели исследование среди россиян, чтобы определить, как они проводят свободное время, какие виды хобби предпочитают и где ищут идеи и вдохновение для творчества. В опросе приняли участие более 5 000 жителей из 16 городов-миллионников России. Большинство россиян интересуются прикладными хобби. Это направление занимает третье место по популярности после спорта и садово-дачных работ.По данным исследования, более половины (54%) опрошенных занимаются хобби, связанными с текстилем (шитье, вязание, вышивка). На втором месте по популярности – декоративно-прикладное искусство (украшения, предметы декора, роспись, картины по номерам и т.п.) – 39%. Деревообработка (18%) и кастомизация вещей (10%) – следующие по популярности среди хобби опрошенных. Технологически сложные и ресурсоемкие хобби (металл, керамика, стекло) остаются нишевыми (суммарно 12%), что связано с более высоким порогом входа: необходимостью специального оборудования, мастерских и дорогих материалов.Популярность прикладных хобби имеет и географическую специфику. Традиционные виды рукоделия сохраняют максимальную популярность в городах Центральной России и Урала: Воронеж (62%), Екатеринбург, Пермь (по 61%). Показатели занятия декоративно-прикладным искусством выше всего в Новосибирске (45%), Перми (45%), Санкт-Петербурге (45%) и Челябинске (45%) — в городах с активной творческой средой, где оно воспринимается как способ самовыражения. Доля занимающихся технологически сложными видами хобби (работа с металлом, ювелирное дело) выше в Санкт-Петербурге (11%), Казани (10%) и Челябинске (9%). Интерес к гончарному делу выше в Красноярске (7%) и Санкт-Петербурге (8%), что может быть связано с развитой инфраструктурой мастерских.80% россиян уже занимаются хобби или хотели бы начать. Среди опрошенных 69% россиян выбирают прикладные хобби в качестве переключения и отдыха после работы, 56% — для творческого самовыражения. 77% опрошенных сообщили, что занимаются хобби не ради дохода. Это указывает на то, что увлечения остаются в первую очередь источником личного удовлетворения, а не способом заработка.Исследование выделяет два основных периода вовлечения в прикладные хобби: подростковый возраст — 8–18 лет, который суммарно охватывает 43% вовлеченных, и возраст после 25 лет — 31%. Низкий уровень вовлечения в дошкольном возрасте (6%) подчеркивает, что выбор хобби чаще всего принимается осознанно уже в более зрелом возрасте. Прикладное творчество привлекает мужчин и женщин примерно одинаково, но гендерное распределение отчетливо прослеживается непосредственно по направлениям занятий. Среди женщин наиболее распространено текстильное рукоделие (76%), а среди мужчин — столярное дело и резьба (42%).Занятия рукоделием прочно закрепились в повседневной жизни россиян: примерно каждый пятый занимается любимым делом ежедневно и почти половина опрошенных находит время для него несколько раз в неделю. Лишь 7% опрошенных занимается хобби реже раза в месяц.Большинство респондентов в настоящее время — самоучки: 56% опрошенных обучались самостоятельно, используя социальные сети. Треть участников (30%) освоили свое хобби с помощью старших наставников. Старшее поколение (55+) характеризуется преимущественно семейной традицией в освоении хобби.

