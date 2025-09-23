https://ria.ru/20250923/khischenie-2043708512.html

Появились подробности хищения при постройке филиала Нахимовского училища

Появились подробности хищения при постройке филиала Нахимовского училища - РИА Новости, 23.09.2025

Появились подробности хищения при постройке филиала Нахимовского училища

Приставы взыскивают с компании "Геозиол", фигурирующей в деле о хищении при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, более 96 миллионов... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:10:00+03:00

2025-09-23T12:10:00+03:00

2025-09-23T12:10:00+03:00

происшествия

калининград

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нахимовское военно-морское училище

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16025/27/160252700_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_2bfaf2f72164208fb2e7268e2a6545f4.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Приставы взыскивают с компании "Геозиол", фигурирующей в деле о хищении при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, более 96 миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными судебных приставов. Компания "Геоизол" выступала субподрядчиком при строительстве в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища в рамках гособоронзаказа, который был заключен в 2019 году между Минобороны и Главным военно-строительным управлением №4. Согласно данным приставов, с февраля 2025 года на ООО "Геоизол" было возбуждено 44 исполнительных производства, предметом которых стали "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц", "иной вид исполнения неимущественного характера" и "штрафы ГИБДД". Сейчас долг компании составляет более 96 миллионов рублей, из которых 89,6 миллиона - основной долг и более 6,5 миллиона рублей - исполнительский сбор из-за неуплаты фирмой задолженности в срок. Как сообщало СК РФ, в 2019 году Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с ГВСУ №4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища. Работы должен был выполнять субподрядчик - ООО "Геоизол", контроль за исполнением контракта возлагался на главу отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина. По данным СК, в 2020-2022 годах Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 миллионов рублей. В сентябре СК сообщил, что экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства министерства обороны Российской Федерации" Ширинкина приговорили к 4 годам колонии по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.

https://ria.ru/20250415/minoborony-2011277524.html

https://ria.ru/20241108/ural-1982649126.html

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калининград, россия, следственный комитет россии (ск рф), нахимовское военно-морское училище, гибдд мвд рф