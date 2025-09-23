Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности хищения при постройке филиала Нахимовского училища

23.09.2025
12:10 23.09.2025
Появились подробности хищения при постройке филиала Нахимовского училища
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Приставы взыскивают с компании "Геозиол", фигурирующей в деле о хищении при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, более 96 миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными судебных приставов. Компания "Геоизол" выступала субподрядчиком при строительстве в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища в рамках гособоронзаказа, который был заключен в 2019 году между Минобороны и Главным военно-строительным управлением №4. Согласно данным приставов, с февраля 2025 года на ООО "Геоизол" было возбуждено 44 исполнительных производства, предметом которых стали "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц", "иной вид исполнения неимущественного характера" и "штрафы ГИБДД". Сейчас долг компании составляет более 96 миллионов рублей, из которых 89,6 миллиона - основной долг и более 6,5 миллиона рублей - исполнительский сбор из-за неуплаты фирмой задолженности в срок. Как сообщало СК РФ, в 2019 году Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с ГВСУ №4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища. Работы должен был выполнять субподрядчик - ООО "Геоизол", контроль за исполнением контракта возлагался на главу отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина. По данным СК, в 2020-2022 годах Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 миллионов рублей. В сентябре СК сообщил, что экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства министерства обороны Российской Федерации" Ширинкина приговорили к 4 годам колонии по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.
калининград
россия
происшествия, калининград, россия, следственный комитет россии (ск рф), нахимовское военно-морское училище, гибдд мвд рф
Происшествия, Калининград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нахимовское военно-морское училище, ГИБДД МВД РФ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Приставы взыскивают с компании "Геозиол", фигурирующей в деле о хищении при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, более 96 миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными судебных приставов.
Компания "Геоизол" выступала субподрядчиком при строительстве в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища в рамках гособоронзаказа, который был заключен в 2019 году между Минобороны и Главным военно-строительным управлением №4.
Согласно данным приставов, с февраля 2025 года на ООО "Геоизол" было возбуждено 44 исполнительных производства, предметом которых стали "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц", "иной вид исполнения неимущественного характера" и "штрафы ГИБДД".
Сейчас долг компании составляет более 96 миллионов рублей, из которых 89,6 миллиона - основной долг и более 6,5 миллиона рублей - исполнительский сбор из-за неуплаты фирмой задолженности в срок.
Как сообщало СК РФ, в 2019 году Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с ГВСУ №4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища. Работы должен был выполнять субподрядчик - ООО "Геоизол", контроль за исполнением контракта возлагался на главу отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина.
По данным СК, в 2020-2022 годах Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 миллионов рублей.
В сентябре СК сообщил, что экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства министерства обороны Российской Федерации" Ширинкина приговорили к 4 годам колонии по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.
