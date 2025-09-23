Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреливают Льгов, сообщил Хинштейн
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 23.09.2025
ВСУ обстреливают Льгов, сообщил Хинштейн
ВСУ обстреливают курский Льгов, часть жителей временно находятся без электричества, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 23.09.2025
КУРСК, 23 сен - РИА Новости. ВСУ обстреливают курский Льгов, часть жителей временно находятся без электричества, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн."Город Льгов под обстрелом врага. Есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Основная часть потребителей во Льгове и Льговском районе временно находится без электричества. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле. Всех прошу соблюдать меры безопасности", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Установка дополнительных модульных укрытий
© РИА Новости / Антон Вергун
Установка дополнительных модульных укрытий. Архивное фото
КУРСК, 23 сен - РИА Новости. ВСУ обстреливают курский Льгов, часть жителей временно находятся без электричества, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Город Льгов под обстрелом врага. Есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Основная часть потребителей во Льгове и Льговском районе временно находится без электричества. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле. Всех прошу соблюдать меры безопасности", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
В Белгороде пять человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеЛьговКурская областьЛьговский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
