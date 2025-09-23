https://ria.ru/20250923/khinshteyn-2043864287.html
ВСУ обстреливают Льгов, сообщил Хинштейн
ВСУ обстреливают курский Льгов, часть жителей временно находятся без электричества, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
КУРСК, 23 сен - РИА Новости. ВСУ обстреливают курский Льгов, часть жителей временно находятся без электричества, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн."Город Льгов под обстрелом врага. Есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Основная часть потребителей во Льгове и Льговском районе временно находится без электричества. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле. Всех прошу соблюдать меры безопасности", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
