Жители Херсона ждут возвращения в Россию, заявил Сальдо
Сальдо: жители Херсона верят в возвращение в состав России
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 23 сен - РИА Новости. Население оккупированного киевским режимом Херсона живет верой в возвращение в Россию, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину начала проведения референдума о возвращении Херсонской области в состав Российской Федерации.
"Херсон живет верой в возвращение. Это не громкие слова, это - реальность. Каждый день мы получаем сигналы из города - люди ждут, люди верят. Несмотря на террор со стороны киевских карателей, несмотря на облавы и репрессии, жители Херсона держатся. Подполье работает, разведка дает информацию о настроениях - они однозначные: город не смирился. Да, сегодня там тяжело, но это лишь временно", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.