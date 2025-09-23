https://ria.ru/20250923/kherson-2043656424.html

Жители Херсона ждут возвращения в Россию, заявил Сальдо

Жители Херсона ждут возвращения в Россию, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.09.2025

Жители Херсона ждут возвращения в Россию, заявил Сальдо

Население оккупированного киевским режимом Херсона живет верой в возвращение в Россию, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T06:37:00+03:00

2025-09-23T06:37:00+03:00

2025-09-23T06:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсонская область

херсон

владимир сальдо

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975054346_61:0:3025:1667_1920x0_80_0_0_4e3cae796cc931704607dee2c5e2eac8.jpg

ГЕНИЧЕСК, 23 сен - РИА Новости. Население оккупированного киевским режимом Херсона живет верой в возвращение в Россию, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину начала проведения референдума о возвращении Херсонской области в состав Российской Федерации. "Херсон живет верой в возвращение. Это не громкие слова, это - реальность. Каждый день мы получаем сигналы из города - люди ждут, люди верят. Несмотря на террор со стороны киевских карателей, несмотря на облавы и репрессии, жители Херсона держатся. Подполье работает, разведка дает информацию о настроениях - они однозначные: город не смирился. Да, сегодня там тяжело, но это лишь временно", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20250923/soldaty-2043647181.html

россия

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, херсонская область , херсон, владимир сальдо, владимир путин