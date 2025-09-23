https://ria.ru/20250923/kherson-2043644765.html
Херсон обязательно будет российским городом, заявил Сальдо
Херсон обязательно будет российским городом, заявил Сальдо
Херсон обязательно будет российским городом, заявил Сальдо
Херсон - русский город, он обязательно вернется к своим, в Россию, это лишь вопрос времени, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.09.2025
ГЕНИЧЕСК, 23 сен - РИА Новости. Херсон - русский город, он обязательно вернется к своим, в Россию, это лишь вопрос времени, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Мы все знаем: Херсон - русский город и он обязательно вернется к своим людям, в Россию. Вопрос только во времени", - сказал он.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.
