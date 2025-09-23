https://ria.ru/20250923/kherson-2043644765.html

Херсон обязательно будет российским городом, заявил Сальдо

Херсон обязательно будет российским городом, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.09.2025

Херсон обязательно будет российским городом, заявил Сальдо

Херсон - русский город, он обязательно вернется к своим, в Россию, это лишь вопрос времени, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T01:54:00+03:00

2025-09-23T01:54:00+03:00

2025-09-23T01:56:00+03:00

херсон

россия

владимир сальдо

херсонская область

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583349_0:121:3210:1927_1920x0_80_0_0_a76c61d4f515d97c59b5b0604d6ec910.jpg

ГЕНИЧЕСК, 23 сен - РИА Новости. Херсон - русский город, он обязательно вернется к своим, в Россию, это лишь вопрос времени, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Мы все знаем: Херсон - русский город и он обязательно вернется к своим людям, в Россию. Вопрос только во времени", - сказал он.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20250911/saldo-2041149030.html

херсон

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, россия, владимир сальдо, херсонская область , владимир путин