США считают, что на Ближнем Востоке не будет мира при ХАМАС
22:47 23.09.2025
США считают, что на Ближнем Востоке не будет мира при ХАМАС
США считают, что на Ближнем Востоке не будет мира при ХАМАС - РИА Новости, 23.09.2025
США считают, что на Ближнем Востоке не будет мира при ХАМАС
Игорь Наймушин. США считают, что пока существует палестинское движение ХАМАС, на Ближнем Востоке не может быть мира, заявил американский постпред при ООН Майк... РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. США считают, что пока существует палестинское движение ХАМАС, на Ближнем Востоке не может быть мира, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц. "Пока существует ХАМАС, на Ближнем Востоке не будет мира", - сообщил он на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Уолтц подчеркнул, что Вашингтон считает необходимым "уничтожение ХАМАС для завершения войны" в секторе Газа.
США считают, что на Ближнем Востоке не будет мира при ХАМАС

Уолтц: пока существует ХАМАС, на Ближнем Востоке не будет мира

© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. США считают, что пока существует палестинское движение ХАМАС, на Ближнем Востоке не может быть мира, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц.
"Пока существует ХАМАС, на Ближнем Востоке не будет мира", - сообщил он на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
Уолтц подчеркнул, что Вашингтон считает необходимым "уничтожение ХАМАС для завершения войны" в секторе Газа.
ХАМАС не будет находиться у власти в секторе Газа, заявил Аббас
ХАМАС не будет находиться у власти в секторе Газа, заявил Аббас
22 сентября, 23:08
 
