США считают, что на Ближнем Востоке не будет мира при ХАМАС
США считают, что на Ближнем Востоке не будет мира при ХАМАС - РИА Новости, 23.09.2025
США считают, что на Ближнем Востоке не будет мира при ХАМАС
Игорь Наймушин. США считают, что пока существует палестинское движение ХАМАС, на Ближнем Востоке не может быть мира, заявил американский постпред при ООН Майк... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T22:47:00+03:00
2025-09-23T22:47:00+03:00
2025-09-23T22:47:00+03:00
ООН, 23 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. США считают, что пока существует палестинское движение ХАМАС, на Ближнем Востоке не может быть мира, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц. "Пока существует ХАМАС, на Ближнем Востоке не будет мира", - сообщил он на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Уолтц подчеркнул, что Вашингтон считает необходимым "уничтожение ХАМАС для завершения войны" в секторе Газа.
